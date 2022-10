Kustbier Zeedust uit De Panne krijgt er een broertje bij: ‘Zeedust Tripel’: “We brouwen maar één keer per jaar”

Een jaar nadat Sander Delacauw en Seppe De Potter van DP Events De Panne hun kustbier ‘Zeedust’ lanceerden, stellen ze het grote broertje ‘Zeedust Tripel’ voor. “Toen we in contact kwamen met imker Frank Imhof, leidde dat tot een samenwerking om een speciaal recept uit te dokteren en zijn honing aan het bier toe te voegen.”

Sander vertelt ons eerst nog eens hoe alles begon. “Seppe De Potter, Orly Dolfen en ikzelf kennen elkaar al jaren van bij de scouts Zeedustra in Koksijde. En ja, we drinken ook graag een pintje. Zo groeide het idee om zelf een bier te gaan brouwen, maar het moest iets speciaals worden. We trokken de duinen in, op zoek naar kruiden die ons bier een unieke smaak zouden kunnen geven. Na veel experimenteren, de receptuur regelmatig bijsturen en proeven konden we ‘Zeedust’ boven de doopvont houden, een verfrissend ‘zeebier’ met een alcoholpercentage van 4,9 %. De naam legt zowel de link met onze scoutsbeweging Zeedustra als met de zee en ‘dust’, het West-Vlaams voor ‘dorst’. Oorspronkelijk was het niet meteen de bedoeling, maar omdat ons evenementenbureau door de pandemie ineens zo goed als geen inkomsten meer had, hebben we Zeedust toch gecommercialiseerd. De reacties waren positief en dat smaakte naar meer… bier!”

De scoutsvrienden trokken opnieuw de duinen in, op zoek naar complementaire duinenkruiden die hun nieuwe bier een uniek karakter zouden geven. “Toen we in contact kwamen met imker Frank Imhof leidde dat tot een samenwerking om een speciaal recept uit te dokteren en zijn honing aan het bier toe te voegen”, legt Sander uit. “Dat is biologische honing van topkwaliteit uit de streek, en streekproducten willen we promoten. De Zeedust tripel is door de toevoeging van kruiden uit onze duinen en bossen én de honing krachtiger van smaak, met unieke kruidige, frisse en bittere aroma’s. Het is een vrij lichte, donkerblonde tripel, met een alcoholgehalte van 7,7 %.”

Honing

Frank Imhof zag de samenwerking helemaal zitten. “Al in de oudheid werd van honing ‘mede’ gemaakt”, weet Frank. “De Grieken en Romeinen dronken mede, en het was de populaire drank bij de Oudgermaanse Keltische stammen, de latere Vikings. Het is een natuurlijk product waar niks wordt aan toegevoegd. Ik heb bijenkasten aan Hoeve Noordgasthuis en Hoeve Paepehof in Adinkerke, en ook nog aan Fort IV in Mortsel bij Antwerpen. Er zit een groot verschil in de honing van hier en die van het binnenland. In Antwerpen halen de bijen hun stuifmeel van linde- en acaciabloesem, maar hier is dat afkomstig van duinplanten of uit het Calmeynbos, van onder meer aardbeien of pruimen…”

“Door de traditionele manier van bijenteelt is de jaarlijkse oogst beperkt en kunnen we voorlopig maar één keer per jaar brouwen”, voegt Sander eraan toe. “Dat maakt elke batch ook uniek.”

Zeedust Tripel is te verkrijgen vanaf 7 november in drankenhandels, diverse winkels, delicatessenzaken en op markten. Meer info: www.dpevents.infosander@dpevents.info.