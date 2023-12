Kurt Koestert brengt in vijf jaar bijna 100.000 euro op voor goede doelen

Op vrijdag 13 oktober vond de vijfde en laatste editie van Kurt Koestert plaats, het event dat burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) samen met enkele vrienden organiseert. De opbrengst gaat telkens naar een goed doel.

Het grootste deel is ten voordele van het thuiszorgproject Koester van het Kinderkankerfonds, met een ander deel van de opbrengst steunt het event enkele lokale verenigingen. Dit jaar mochten Somival, Ten Anker en Akabe Funk elk 3.500 euro in ontvangst nemen. Na vijf geslaagde edities werd er in totaal maar liefst 97.100 euro ingezameld. Daarvan ging er 57.300 euro naar Koester, 15.400 euro naar Somival, 14.400 euro naar Ten anker, 7.500 euro naar Akabe Funk en 2.500 euro naar Rugby Waregem.