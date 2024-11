Kunstwerk ‘De man die de boot zag, in de lucht’ op het strand van Zeebrugge is gerestaureerd

Het kunstwerk ‘De man die de boot zag, in de lucht’ van kunstenaar Jean Bilquin is na grondige restauratiewerkzaamheden opnieuw te bewonderen op het strand van Zeebrugge. Het beeld, oorspronkelijk gemaakt voor de kunsttriënnale Beaufort in 2006 en later overgedragen aan de Stad Brugge, onderging een noodzakelijke herstelling om zijn duurzaamheid en veiligheid te garanderen.

Het beeld, dat de invloed van de zee en het zout jarenlang trotseerde, raakte volledig verweerd. Dit leidde ertoe dat het hoofd van het kunstwerk loskwam, waardoor het niet veilig teruggeplaatst kon worden. De dienst Facilitair Beheer nam het hoofd daarom op een veilige manier weg. In overleg met kunstenaar Jean Bilquin werd gezocht naar een meer duurzame oplossing.

Brons

“Als resultaat werd het oorspronkelijke betonnen lichaam vervangen door een bronzen exemplaar, dat werd vervaardigd door Kunstbronsgieterij De Groeve”, zegt schepen van Facilitair Beheer Minou Esquenet. “Het originele hoofd is vervolgens stevig bevestigd op het nieuwe lichaam. Dankzij deze ingrepen straalt het beeld opnieuw in volle glorie en is het klaar om de komende decennia de elementen te trotseren.”

“De restauratie van ‘De man die de boot zag, in de lucht’ onderstreept het belang dat we als stadsbestuur hechten aan de zorg voor onze kunstwerken”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Buurtbewoners en bezoekers kunnen het herstelde kunstwerk nu weer komen bewonderen.”