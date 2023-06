Kunstwerk als blijvende herinnering aan oorlogsgruwel in Esen

Op maandag 5 juni werd in Esen, op de voormalige Duitse begraafplaats van het Roggeveld in de Steenstraat nabij nr. 4 en vlakbij het kruispunt met de Roeselarestraat, een kunstwerk onthuld. Het kreeg de naam ‘Gefallene Landschaftsmarkierung’ en is van de hand van kunstenaar Benjamin Gardin.

Benjamin Gardin (33), een jonge kunstenaar uit Koekelare, gaf mee vorm aan het project ‘ Onzichtbaar Landschap’ van Regionaal Landschap Westhoek. Burgemeester Lies Laridon vertelde hoe de jaren 14-18 bol stonden van de herdenkingen aan de oorlog, dat talloze militaire plechtigheden doorgingen. Dat men daarna inzette op de heropbouw, de steden die langzaam maar zeker opnieuw tot leven kwamen, heropgebouwd werden.

“Nu wordt vooral ingezet op de onzichtbare littekens: de ‘Liksems’ in het landschap zoals ook hier op deze plek in Esen waar vroeger vele jaren het ‘Treurend Ouderpaar’ van Käthe Kollwitz stond, deze plek was immers de rustplaats van haar zoon Peter tot zijn resten werden overgebracht naar de Duitse Militaire begraafplaats in Vladslo”, aldus burgemeester Laridon. “Het ‘Treurend Ouderpaar’ is een kunstwerk met een symbolische boodschap zoals ook bij dit kunstwerk, dat een baken is in het landschap.”

Respect voor beide kanten

Kustenaar Benjamin Gardin vertelt dat hij opgegroeid is in een creatief gezin en hoe hij zich in het artistieke al van kindsbeen af kon uitleven. “Een kunstwerk maken over de voormalige vijand ligt vaak nog moeilijk. Toch wou ik een werk maken met respect voor beide kanten met een symboliek erin. Ik wou dat als men er met een vliegtuig over vliegt er duidelijk het IJzeren Kruis in zou herkennen. Tijdens WOI veranderde de frontlijn soms heel erg snel: de ene dag maakten de soldaten een kilometer terreinwinst, maar evengoed werden ze de dag daarop twee kilometer teruggedrongen. De slachtoffers die langs de frontlijn vielen, werden onmiddellijk begraven en die graven werden gemarkeerd met symbolen en kruisen en dat zit dus ook in het kunstwerk”, aldus de kunstenaar.

Blijvende herinnering

“In mijn werk wil ik laten zien dat er altijd twee kanten aan een verhaal zijn. Wie er ook aan een oorlog deelneemt, wie slachtoffer wordt, het is en blijft altijd iemands kind.” Benjamin Gardin maakte ook nog werken die terug te vinden zijn in Koekelare, Mesen en Zonnebeke. Het kunstwerk ligt langs de Marie-Thérèse Claeysfietsroute , een kruisbestuiving met de route van ‘Onzichtbaar Landschap’. “We zijn als stad Diksmuide blij dat door de samenwerking met Regionaal Landschap Westhoek deze plek de komende generaties aan de oorlog zal blijven herinneren en dit stuk geschiedenis zal verder vertellen”, aldus burgemeester Laridon. (ACK)