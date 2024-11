Kunstveiling ter ondersteuning van studenten in Nicaragua brengt 35.500 euro op

Domein Maelstede in Kuurne was onlangs het toneel van een succesvolle kunstveiling. Tijdens deze derde editie, georganiseerd door de vzw Auténtico, werd een indrukwekkende som van 35.500 euro ingezameld om scholieren en studenten in Nicaragua te ondersteunen.

“Dit bedrag overtreft onze verwachtingen”, vertelt een enthousiaste Philip Vertriest (48), medeorganisator van de veiling. “We steunen met deze opbrengst acht hogeschoolstudenten en zestig scholieren in Nicaragua (Centraal-Amerika). Dankzij deze steun kunnen ze blijven studeren, wat in dat land vaak verre van vanzelfsprekend is.”

Houten ezeltjes

Wie aanwezig was op de veiling werd in stijl ontvangen en kreeg de kans om 43 zorgvuldig geselecteerde kunstwerken te bewonderen. De veiling bood een breed scala aan werken, waaronder een aantal bijzondere stukken die de aandacht trokken. Topfotograaf Bart Ramakers leverde met zijn kunstwerk Les Secrets du Hareng Sour het pronkstuk van de avond. Dit levensgrote fotografische werk van 190 x 250 centimeter is een allegorie rond het leven en werk van James Ensor en werd geveild voor een aanzienlijk bedrag.

Ook opvallend waren de handgemaakte houten ezeltjes uit Nicaragua, die door Vlaamse kunstenaars zoals Kamagurka, Christian Silvain, Frans Vercoutere en Dimitri Vancoillie werden omgetoverd tot unieke kunstwerken. Elk ezeltje werd met zorg en creativiteit gepersonaliseerd, wat leidde tot levendige biedingen.

Niet alleen traditionele kunstwerken vonden hun weg naar de veiling. In een hoek van de zaal hing een ander soort pareltje: een gesigneerd truitje van wielrenner Wout van Aert. Hoewel het geen kunstwerk was in de klassieke zin, wist het truitje veel belangstelling te trekken en uiteindelijk een mooi bedrag op te leveren.

Selectie kunstwerken

De kunstwerken waren grotendeels geselecteerd door Jos en Chloé Depypere van de gerenommeerde kunstgalerij Depypere in Kuurne. Hun scherpe oog voor kwaliteit zorgde ervoor dat er voor elk wat wils was, wat de veiling tot een groot succes maakte. Rond middernacht viel het doek over de veiling, en met 43 verkochte werken was de avond een klinkend succes. “We zijn enorm tevreden met de opbrengst”, aldus Vertriest. “Bij onze eerste editie haalden we 15.000 euro op, de tweede bracht 31.000 euro op, en nu zitten we op 35.500 euro. Het is fantastisch om te zien hoe mensen gul geven voor een goed doel.”