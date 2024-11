Kunstgrasveld Krekel Zuid in Izegem krijgt nieuwe toplaag

Het kunstgrasveld op de site Krekel Zuid is aan vervanging toe. Om het terrein terug op punt te krijgen, zal de mat met kunstgrasvezels vernieuwd worden. In samenspraak met de club zorgt Farys voor een oplevering midden 2025, net voor de start van het nieuwe seizoen.

“We vervangen de toplaag van terrein 1, omdat veel vezels intussen plat liggen”, aldus schepen van sport Virginie Derumeaux. “De vleugeltjes van de vezels breken af, waardoor de resterende vezel zijn sterkte verliest en plat gaat liggen. De onderbouw en de verende shockpad van het terrein kunnen wel nog behouden blijven.”

“Voor de vernieuwing van de toplaag zullen we gebruik maken van een minerale infill”, vertelt teamverantwoordelijke Francis Kerckhof. “Dat is een beter alternatief voor rubber en kurk. Europese richtlijnen laten rubberen korrels bovendien niet meer toe en de vezel die gebruikt werd voor de kunstgrasmat op T1 wordt intussen ook niet meer gemaakt. Door gebruik te maken van een minerale infill staan we garant voor een grasmat met veel grip en stabiliteit.”

“Het kunstgrasveld op terrein 1 zou tegen midden 2025 helemaal vernieuwd moeten zijn, perfect op tijd voor de start van het nieuwe seizoen”, besluit schepen van sport Virginie Derumeaux.