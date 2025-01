Kunstenaar en huiscartoonist Willy Bosschem wordt 95: “Wat me gezond houdt? Aan de slag blijven!”

Driewerf hoera: Willy Bosschem mag op vrijdag 10 januari maar liefst 95 kaarsjes uitblazen. “Dat ik sinds 1951 wekelijks cartoons teken voor De Zeewacht moet een wereldrecord zijn, toch?”

“Het gaat goed met me. Wandelen lukt wat moeilijk, maar ik kan nog altijd werken en trek m’n plan. Oud worden, moet gezond kunnen”, opent de in Gent geboren kunstenaar, die weliswaar al sinds begin jaren vijftig in Oostende woont. “Toen ik in 1952 m’n legerdienst deed bij de zeemacht in Oostende, ging ik op een avond naar een orkestconcert kijken in het voormalige oude theatergebouw. Ik maakte een tekening van dirigent Emile De Vlieger en mijn kamergenoot (Raymond Huilmand, red.) was toen al medewerker bij De Zeewacht en vroeg of hij de tekening in de krant kon opnemen. Sindsdien verschijnt er elke week een cartoon. Ga maar eens na: vier cartoons per maand, twaalf maanden per jaar en dat al meer dan zeventig onafgebroken jaren na elkaar… (lacht) Dat moet bijna een wereldrecord zijn. Dankzij die tekening in De Zeewacht ging m’n carrière aan het rollen. En ja, ik blijf cartoons maken. Ook op Facebook plaats ik regelmatig nog een cartoon. Want niets doen, dat kan ik niet. Ik veronderstel dat het me mee gezond houdt.”

Om Bosschems carrière te overlopen, komt De Zeewacht pagina’s te kort: van de affiche voor de Gentse Jaarbeurs in 1946 op amper 16-jarige leeftijd, over het schilderij Zeesymfonie dat aan koning Boudewijn en koningin Fabiola werd overhandigd in 1981, tot vorig jaar nog een expo over James Ensor.

Expo met affiches

In 2011 werd Bosschem gevierd in Oostende met een huldebetoon door het stadsbestuur en Mu.ZEE en in 2014 ontwierp hij de reeks ‘Oostendse Legenden’ met zwart-witportretten van onder meer Arno, Marvin Gaye, James Ensor en Léon Spilliaert.

“Voorlopig heb ik geen grote projecten gepland. Ik zou graag nog een expo doen met zo’n 50 grote affiches die ik in m’n carrière heb gemaakt, maar door de omvang weet ik niet goed waar ik die zou moeten inrichten.” Toch volgt straks nog een mooi eerbetoon. “De ruim 100 kamers in het nieuwe hotel The Ostendian, dat in maart opent, krijgen de naam van bekende Oostendenaars. Eén van de kamers krijgt mijn naam, compleet met foto en tekst in een kadertje. Da’s ook een mooie erkenning.”

Maar nu even het belangrijkste: op 10 januari blaast Bosschem dus 95 kaarsjes uit. “We gaan de dag zelf vieren in restaurant La Maison du Terroir in Ettelgem. Het eten van chef Frederiek Vandenbussche is er zéér goed. Hij kan bijvoorbeeld lekkere pannenkoeken maken. (knipoogt). En ook daarover heb ik een cartoon gemaakt.”