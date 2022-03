Kulak 24 UUR tegen kanker haalt recordbedrag van 30.000 euro op

Donderdag 24 maart om 11 uur startte de Kulak 24UUR – tegen kanker. Een initiatief van studentenvereniging BeMSA Kulak (Belgian Medical Students Association), in samenwerking met KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en het presidium van de campus. Er werd een recordbedrag van 30.000 euro opgehaald. Het dubbele van de laatste live editie.

Op woensdag 30 maart mocht BeMSA Kulak in naam van KU Leuven campus Kulak een cheque ter waarde van 30.000 euro uitreiken aan het Leuven Kankerinstituut. Vorig jaar stond de teller op 18.500, wat een noemenswaardig bedrag was omdat het ging over een digitale editie. De laatste live editie in 2020 bracht 16.500€ op. Dit jaar werd dat bedrag bijna verdubbeld.

BeMSA-lid en co-organisator Gust Vandecandelaere is dan ook tevreden: ‘Wij zijn ongelofelijk trots dat wij dit bedrag met BeMSA Kulak hebben verwezenlijkt. Dit in nauwe samenwerking met de campus. We hadden er van gedroomd en het is fantastisch dat dit ook werkelijkheid is geworden. Het is nogmaals een bewijs dat je als team zoveel kan bereiken.’

Grote uitdaging

De cheque werd in ontvangst genomen door professor Johan Swinnen, voormalig ondervoorzitter van het LKI, gastprof op de Kortrijkse campus en al jarenlang één van de grote pleitbezorgers voor meer aandacht en financiering voor kankeronderzoek. Ook dit jaar nam hij opnieuw vol enthousiasme, als getraind ultraloper, deel aan de 6-urenloop. “Kanker blijft een verschrikkelijk grote uitdaging. Ook financiële steun blijft broodnodig om het onderzoek naar behandeling en genezing verder te zetten. Die duwtjes blijven nodig. En deze bijdrage is een fantastisch mooie duw!” klinkt het.

Ook vicerector Piet Desmet looft het organiserende team: “De 24u waren al een vaste waarde in ons studentenleven, maar de manier waarop ze dat dit jaar hebben ingevuld, dwingt zonder meer respect af. Dat alles vanuit een duidelijk engagement ten voordele van het Leuven Kankerinstituut. Dat we hen dit jaar een recordbedrag kunnen schenken, laat dan ook niemand onberoerd”.

(TV)