KSW en Wheels in Action met Vredestocht door centrum

Op maandag 11 november organiseert de Koninklijke Stedelijke Wielrijdersbond, samen met nog een andere Roeselaarse wielerclub Wheels in Action, voor de vierde keer een Vredestocht. Het parcours loopt langs de vele oorlogsmonumenten en -kerkhoven in de Westhoek, met als apotheose een korte stop op deGrote Markt van Ieper.

“Sinds 2000 vond ik het nodig om de conditie in de herfst- en wintermaanden verder op peil te houden en heb ik samen met Johan Seelde (oud-KSWB-lid) het initiatief genomen om naast het ‘lente-zomerseizoen’ binnen de KSWB, de herfst-winterritten te organiseren”, opent Frank Lachat (68), verantwoordelijke voor de organisaties van de herfst-winterritten binnen de Koninklijke Stedelijke Wielrijdersbond.

Heel wat voeten in de aarde

“Tijdens één van die herfstritten in 2018 kwamen we toevallig in een groepje van de burenclub Wheels in Action Roeselare terecht. Na enkele kilometers scheidden onze wegen, maar na enkele tientallen kilometers kwamen we toevallig weer samen. Dit scenario deed zich dan nog een tweede en derde keer voor, waarna we dan maar samen tot de finish in Roeselare fietsten.”

“Aangezien dit net ook op een 11de november gebeurde en de beide clubs bovendien hun parcours doorheen de Westhoek – met de vele oorlogsmonumenten en -kerkhoven – hadden uitgestippeld, kwam bij hen het idee op om het jaar erop eens af te spreken om dat parcours helemaal samen af te haspelen.”

“Die 11denovember is dan ook nog een toepasselijke datum met dit parcours en dan vond ik dat de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in Ieper op het parcours niet mocht ontbreken.”

“Dat laatste heeft wel wat voeten in de aarde gehad om die noodzakelijke toelating te verkrijgen om die dag door de centrumstraten naar de Grote Markt te fietsen”, weet Frank. “Alle verkeer – ook fietsers – is immers tijdens de plechtigheden verboden is. Maar het is uiteindelijk toch gelukt.”

De start is voorzien om 9 uur aan het Roeselaarse wielermuseum ‘Koers’ op het Polenplein in Roeselare. (Robin Verleden)