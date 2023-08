KSA Zandvoorde maakt zich op voor 61ste Zwanefeesten

KSA Zandvoorde pakt dit weekend uit met de 61ste Zwanefeesten. Drie dagen lang wordt er gevierd op het feestplein met openluchtcafé, tal van activiteiten en muzikale optredens.

Op vrijdag 4 augustus wordt gestart met volksspelen en de traditionele dropping. Op zaterdag 5 augustus kun je deelnemen aan een fietszoektocht en genieten van een streekbierenavond. Er zijn optredens gepland van Mise-En-Scène en Blue Dawn Live. Zondag 6 augustus start ‘s morgens met de aperitief en de Zwaantjesworp. Vanaf 17 uur zijn er optredens van Sugar Cane Combo, de Pingpongclub en Soundheat.

In de loop van de voorbije week is met man en macht gewerkt, op het feestterrein achter OC ‘t Kasteeltje.“We willen van de 61ste editie van de Zwanefeesten een groot succes maken”, vertelt Stendert Willems (21), de nieuwe verantwoordelijke voor de organisatie. “KSA Zandvoorde telt een 150-tal leden, 80 jongens en 70 meisjes, leiding inbegrepen. Om de twee weken worden activiteiten georganiseerd. In de zomer staan er twee kampen op het programma. Het kamp voor +12 is al achter de rug en in augustus volgt het kamp voor de -12-jarigen, met meer dan 50 deelnemers.”

Voor ‘durvers’

“Tussen de twee kampen in organiseren we de traditionele Zwanefeesten. Een van de hoogtepunten wordt de Zwaantjesworp op zondag. Vorig jaar pakten we uit met een kerk, van waaruit de ‘honderden zwaantjes met snoep’ werden uitgegooid. Dit jaar hebben we gekozen voor een houten, monumentale brug, waar ‘durvers’, jong en oud, kunnen over lopen tijdens de feesten. Op vrijdag hebben we onze bingo vervangen door een namiddag Vlaamse Kermis, met een tiental volksspelen. Dat varieert van trou-madam tot sjoelbakken en ballo-smitto. Op zaterdagnamiddag volgt onze fietszoektocht en ‘s avonds worden een 25-tal streekbieren geserveerd, in combinatie met twee muzikale optredens. Voor onze barbecue op zondag zijn nu al bijna 200 inschrijvingen binnengelopen. Het weer zit een beetje tegen, maar het komt goed, zeker voor onze apotheose, de spectaculaire Zwaantjesworp voor jong en minder jong!”

Meer info: ksazandvoorde.be