Krullewulk heeft voorlopig nest

Middelkerke maakt volop werk van de uitbouw van opvang voor kleine kinderen. In afwachting van de nieuwe groepsopvang in Lombardsijde toverden de werkmannen van de gemeente een gezellig huis vlak bij de duinen om tot Krullewulk, een tijdelijke groepsopvang.

De opvanglocatie in de Duinenweg is operationeel sinds 2 oktober. Lindsey en Berivan vangen er nu zes kinderen op, maar hebben plaats voor veertien. De dienst Onthaalouders contacteert nu zijn wachtlijst om dit aanbod kenbaar te maken. Als Lindsey en Berivan er een collega bij krijgen, kan de opvang uitgebreid worden naar achttien kinderen, vijf dagen per week in plaats van vier.

Schalkse papegaai

Schepen van Jeugd Natacha Lejaeghere: “Met het openen van deze tijdelijke locatie willen we onze opvangcapaciteit op korte termijn vergroten en ouders de mogelijkheid geven om opvang te vinden voor hun kleine kinderen. Er staan redelijk wat gezinnen op de wachtlijst, dus bieden we hen eerst de kans om in te tekenen.”

“De naam Krullewulk is niet toevallig gekozen. Net als onze andere groepsopvangen verwijst Krullewulk naar de zee. Het is ook een schalkse papegaai, met een leuke piratenvibe en ondeugende krullen. We vonden inspiratie bij een gelijkaardige handpop. De pop is de vrolijke mascotte van de groepsopvang.”

“Krullewulk verhuist ook mee naar de nieuwe groepsopvang in Lombardsijde, op de site van de oude gemeenteschool. Nu wordt daar het schoolgebouw gesloopt. Vanaf januari wordt er gebouwd, en hopen te kunnen openen in augustus”, zegt de schepen.

Ouders gezocht

Als Krullewulk in Lombardsijde effectief open is, beheert Middelkerke, naast Piep Ahoy en de Strandjutter, drie groepsopvangen. Om de kinderen in de beste omstandigheden op te vangen is het gemeentebestuur nog op zoek naar onthaalouders die in de groepsopvang willen werken. Onthaalouder is een prachtig beroep. Niet alleen ondersteun je kleine kinderen in hun ontwikkeling, je wordt ook een steunpilaar voor het hele gezin. (PG)