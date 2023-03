Kristof Vandamme wil meer kleur in het straatbeeld

Als het van fractieleider Kristof Vandamme (CD&V) afhangt, dan komt er meer kleur in het straatbeeld. “Eventueel in de vorm van streetart?”, geeft hij aan. “Kunnen er geschikte locaties gevonden worden of een oproep gebeuren zodat geïnteresseerde inwoners of bedrijven hun gevel beschikbaar stellen? Ik zou ook graag het eerdere idee van gewezen schepen en gewezen raadslid Belinda Beauprez willen herlanceren om de saaie, grijze elektriciteitskasten in onze stad te wrappen of bespuiten.”

Kristof verwees ook naar het hart dat langs de Leie op het einde van de Akademiestraat sinds de coronacrisis staat als een bedanking voor alle mensen in de zorg. “Tijdens het joggen en wandelen langs de Leie is het mij opgevallen dat het hart de strijd tegen de weerselementen een beetje aan het verliezen is”, zegt hij. “Het zou in ieder geval een nieuw likje verf kunnen gebruiken. Zeker omdat het hart ondertussen een welbekend baken in onze stad is geworden, ook voor de vele passanten van buiten Wervik. Een ander herkenningspunt is de graffiti aan het zwembad. Streetart die kleur geeft aan het grijze beton, maar binnenkort zal verdwijnen nu de beslissing is genomen om het zwembad te slopen.”

Kunstenaars

“Ik geef je 100 procent gelijk”, reageert schepen van Cultuur Bercy Slegers op het idee van haar partijgenoot. “We hadden overwogen het hart weg te doen. In de plaats van het te herschilderen, gaan we het wrappen met een tekening door plaatselijke kunstenaars zodat het opnieuw frisser oogt.” In de vorige coalitie was Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) de bevoegde schepen. “We zijn blinde muren gaan zoeken, naar analogie met de gevel van Home Gryson in de Ooievaarstraat en hadden gesprekken met enkele firma’s”, zegt Bart. “We hebben hierover gesprekken gevoerd met enkele plaatselijke kunstenaars.” Na de gemeenteraad gaf Kristof Vandamme nog mee dat er van gesprekken met firma’s en plaatselijke kunstenaars bij de administratie in het stadhuis niks terug te vinden is. (EDB)