Kristof Van Eyck bouwt kerstdorp in zijn veranda: “Ben er twee weken mee bezig”

Geen flitsend klank- en lichtspel aan de gevel of in de voortuin, enkel een sfeervolle lichtslinger in een boom en het silhouet van een kerstboom achter het gordijn. Niets doet vermoeden dat er in de veranda van Kristof Van Eyck een volledig kerstdorp gebouwd is.

Kristof Van Eyck (44) uit de Torhoutbaan heeft iets met kerstdecoratie, dat wordt ons binnen meteen duidelijk. Niet alleen pronken er maar liefst drie kerstbomen in huis en staat er een meer dan levensgrote kerstman in de achtertuin; in de veranda heeft Kristof een heus kerstdorp gebouwd.

Kristof: “Ik kreeg de smaak voor kerstdecoratie te pakken bij mijn eerste werkgever. Ik werkte bij ‘De Witte Pelikaan’, een bekende winkel in Brugge die het hele jaar door kerstspullen verkoopt. Daar leerde ik kerstbomen decoreren naar ieders smaak, ik zat aan de bron en de mogelijkheden waren eindeloos.”

Ieder jaar groter

Kristof is nog altijd een trouwe bezoeker van de winkel. “Voor mijn huidige werkgever ruim- en ontstoppingsdienst De Waterbeer moet ik daar regelmatig in de buurt zijn, en dan spring ik tijdens mijn pauze altijd even binnen”, zegt hij.

Het idee om zelf een kerstdorp te bouwen begon heel kleinschalig met enkele huisjes en kleine accessoires, en groeide uit tot een geheel van momenteel bijna zes vierkante meter met een 35-tal huisjes, ruim 100 figuurtjes en tientallen accessoires. “Alles is gemaakt van porselein, van het gespecialiseerde merk Lemax”, verduidelijkt Kristof. “Het dorp wordt ook nog ieder jaar een beetje groter.”

Het lijkt ons een gigantisch karwei om zo’n dorp op te zetten (en nadien af te breken), dus willen we daar graag meer over weten. “Ik ben ongeveer twee weken bezig met de opbouw,” weet Kristof, “want het moet natuurlijk in mijn vrije tijd gebeuren. En op 12 januari mijn verjaardag gaat letterlijk het licht uit in het dorp en wordt alles opgeborgen. Ook dat moet met veel zorg gebeuren, want ik wil natuurlijk het volgende jaar niet met onaangename verrassingen geconfronteerd worden.”

Allemaal lichtjes

Toen we hem contacteerden voor een gesprek, stond Kristof erop dat we ‘s avonds langskwamen. “Dan is het op zijn mooist! In ieder afzonderlijk huisje brandt licht, onder het plateau is het een wirwar van draden. En aangezien er een station in het dorp is, rijdt er uiteraard ook een trein.”

Hoe begin je daaraan, vragen we ons uiteraard af. “De ondergrond, het reliëf zeg maar, is uitgesneden in isomo. Daarop plaats ik eerst de huisjes. Er is maar één item dat een min of meer vaste plaats heeft, en dat is de dorpsfontein (die trouwens echt werkt, red.). Die staat centraal en daar wordt al de rest omheen geplaatst. Daarna komen de accessoires zoals lantaarnpalen, kerstbomen en de figuurtjes. En last but not least gaat er dan zo’n acht kilo kunstsneeuw overheen. Ook dat moet heel voorzichtig gebeuren, want er mag bijvoorbeeld geen snipper in de fontein terechtkomen of dat leidingetje raakt verstopt”, leert Kristof ons.

Voor het aansluiten van de verlichting krijgt hij de hulp van moeder Christiane (77) voor veel Ichtegemnaars zeker geen onbekende, want samen met haar man Emiel ruim 24 jaar chauffeur van het busje voor schoolvervoer. “Kristof ligt dan onder de kast om alles aan te sluiten, en vraagt mij constant om te kijken of het juiste lampje brandt”, vult zij aan. “Als alles klaar is kunnen we dan samen genieten van het resultaat, en verhalen verzinnen over wat er zich in de huisjes zou kunnen afspelen.”

Kerstbomen decoreren

Wordt Kristof soms gevraagd om bij andere mensen de kerstboom te komen versieren? “Ja, zeker,” klinkt het, “en dat doe ik ook graag bij vrienden en kennissen. We hebben hier op zolder een enorme voorraad materiaal staan, allemaal netjes gesorteerd per kleur, per thema… dus er is heel veel mogelijk. Maar ik heb ook stukken die nooit de deur zullen uitgaan, zoals enkele fijne kerstballen die nog van mijn oma waren. Die zijn te delicaat om ergens anders dan hier te gebruiken.”

“Er zijn ook mensen die weten dat ik dit doe, en dan bellen om te vragen of alles al klaar is en ze een keertje mogen langskomen”, geeft Kristof nog mee. Wij keken alvast onze ogen uit!