Kristof brengt Dadiparkconcerten terug tot leven met Muzikale Woensdagen

Vijftien jaar nadat Kristof Dejonghe uitpakte met een reeks Dadiparkconcerten keren de muzikale woensdagen helemaal terug naar Dadizele. Op woensdag 13 juli organiseert de cafébaas, die onlangs zijn horecacarrière nieuw leven inblies in ‘Ons Huis’, een eerste optreden. De voormalige feestzaal nabij het café, waarvan het dak in een ver verleden instortte, werd daarvoor ingepalmd.

Enkele maanden geleden heropende Kristof Dejonghe de deuren van het gekende volkscafé Ons Huis op de Plaats in Dadizele. “Inmiddels voel ik me al helemaal terug in het horecagebeuren in de gemeente. De start was alvast bemoedigend”, aldus Kristof die vroeger jarenlang café De Pompeschitter uitbaatte.

Nu hij voldoende is ingewerkt in Ons Huis pakt de uitbater uit met een vertrouwd en succesvol concept. “Een vijftiental jaar geleden organiseerde ik op de site van het voormalige recreatiepark de Dadiparkconcerten. De optredens werden toen een groot succes. Soms was er zelf tot 1.500 man aanwezig.”

Voormalige feestzaal

De Dadiparkconcerten krijgen nu, onder de noemer van Muzikale Woensdagen, een vervolg nabij café Ons Huis. “Aan de achterzijde van het café beschikken we over een heel erg grote koer. Eigenlijk was er daar vroeger een feestzaal die in de gemeente gebruikt werd voor tal van huwelijksvieringen of begrafenissen. Een twintigtal jaar geleden viel het dak er in.”

Kristof knapte de site de voorbije periode op en houdt er nu zijn Muzikale Woensdagen. “Maar het is ook de bedoeling dat de ruimte kan afgehuurd worden voor evenementen of door verenigingen.”

Verschillende genres muziek

Vandaag woensdag vindt de eerste Muzikale Woensdag plaatst. The Sideshow Three treden vanaf 20.30 uur op. De volgende weken is het de beurt aan The Panhandlers, Missy Sippy All Stars, The Heartclub Band en de Shagadeers. “Iedere week komt er een ander genre aan bod. De inkom is telkens gratis. We hopen met de optredens mee te helpen aan een mooie, zomerse periode. De sangria en mojito staan alvast klaar.”

Kristof heeft in zijn horecazaak vanaf vandaag ook Bretoense Galetten op de muziekkaart. “Iets wat je hier in de streek niet vindt, maar ik ben er alvast erg dol op. Ik hoop de klanten straks ook.”