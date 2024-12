Kringwinkel West zamelt textiel in op negen recyclageparken van IVVO

Vanaf 1 januari staan er op de negen recyclageparken van IVVO textielcontainers van de Kringwinkel. “Deze textielinzameling zorgt voor lokaal hergebruik en sociale tewerkstelling”, zegt directeur Dick Ghiesmans van Kringwinkel West.

Afvalintercommunale IVVO die actief is in Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Ieper, Koksijde, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne en Vleteren schreef onlangs een aanbesteding uit voor de inzameling van textiel via containers op de negen recyclageparken binnen hun werkingsgebied. Kringwinkel West haalde de opdracht binnen. Vanaf 1 januari staan op de recyclageparken in De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Ieper, Koksijde, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne en Vleteren dus textielcontainers van Kringwinkel West om kledij en ander textiel in te deponeren.

“Kringwinkel heeft een unieke positie in Vlaanderen”, zegt Dick Ghiesmans, directeur van Kringwinkel West. “Het concept van sociale tewerkstelling door middel van hergebruik zorgt voor een sterke lokale verankering. Wie textiel in de containers van de Kringwinkel deponeert, steunt de lokale sociale economie.”

Tewerkstelling

Maatwerkbedrijf Kringwinkel, waar ongeveer zestig mensen werken, is altijd op zoek naar mogelijkheden om extra mensen te kunnen tewerkstellen. “Lokaal hergebruik van textiel is hier een heel belangrijk deel van”, zegt Dick Ghiesmans. “We zijn dan ook zeer verheugd met de textielinzameling op de recyclageparken. Deze textielcontainers zorgen rechtstreeks voor hergebruik in de Westhoek en Westkust en sociale tewerkstelling in onze regio. Als sociale werkgever juichen wij de beslissing van IVVO en de twaalf gemeenten toe. Zij kiezen bewust niet voor een betalende partij, maar geven de voorkeur aan lokaal hergebruik en sociale tewerkstelling.”

In de textielcontainers mogen naast kleding, ook schoenen, tassen, beddengoed, speelgoedknuffels, keuken- en badkamertextiel en woningtextiel worden gestopt. Alles moet wel proper en droog zijn en in gesloten zakken zitten.