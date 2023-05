Kringwinkel West brengt lokale markten een bezoek

Kringwinkel West gaat op bezoek bij verschillende markten in West-Vlaanderen om zijn filialen in het licht te zetten. De markten in Poperinge, Heuvelland, De Panne en Diksmuide mogen alvast rekenen op een bezoek.

“Voor Kringwinkel West is 2023 een feestelijk jaar, want de organisatie bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit heuglijke jubileum te vieren zet Kringwinkel West zijn vier filialen – Diksmuide, Ieper, Poperinge en Veurne – nog eens extra in het licht”, klinkt het bij Kringwinkel West. Die extra aandacht krijgen de filialen door marktrondes.

Wekelijkse markten

“De Kringwinkel gaat naar de wekelijkse markten. De bedoeling is om mensen te informeren over de Kringwinkel bij hen in de buurt. Het marktkraam is volledig informatief. Er wordt niets verkocht of ingezameld. Om het 25-jarig bestaan te vieren, worden er kortingsbonnen ter waarde van 2,50 euro uitgedeeld. Deze bonnen kunnen enkel in de vier winkels van Kringwinkel West gebruikt worden.”

Na een succesvolle test op de Fairtrademarkt van Diksmuide was de markt van Koksijde aan de beurt. “De bedoeling is om nog op de markten van Ieper, Heuvelland en Nieuwkerke, Westouter, Veurne , Lo-Reninge, Poperinge, De Panne, Diksmuide, Nieuwpoort en Wijtschate te staan de komende maand.”