Kringwinkel ‘t Rad opent outlet: “Willen onze sociale partners ondersteunen”

Met de opening van de outlet van Kringwinkel ’T Rad in de Leitemolenstraat 6 in Ruddervoorde zet de vzw een nieuwe stap in het aanbieden van tweedehandsgoederen. “We willen veel meer zijn dan enkel een outletwinkel”, klinkt het.

In de outlet krijgen spullen die geen nieuwe thuis vonden via een van de achter kringwinkels van ‘t Rad een laatste kans. Deze worden tegen een zeer lage prijs in de outlet verkocht. “Maar we willen veel meer zijn dan enkel een outletwinkel. Aan onze outlet is ook een sociaal magazijn gekoppeld. Voortaan kunnen sociale huizen, CAW’s en armoede-organisaties hier bijkomend terecht wanneer zij nood ervaren aan materiële ondersteuning. Eén van onze vele missies bestaat namelijk uit het ondersteunen van onze sociale partners: partners die kwetsbare mensen bijstaan en zo uitsluiting en armoede mee bestrijden, partners die dezelfde visie delen als wij… Via de kringwinkel outlet hier in Ruddervoorde bouwen we dus onze maatschappelijke dienstverlening verder uit, bestaande uit noodpakketten, kledij, meubelen, huisraad en andere materiële hulp die er laagdrempelig beschikbaar zal zijn”, stelt Laure Vanhulle, algemeen directeur.

Lage stukprijzen

In de outlet worden spullen aan lage stukprijzen of per kilogram verkocht. Het zijn allemaal items die werden nagezien en die een viertal weken in één van de acht kringwinkels te koop waren, maar die geen nieuwe eigenaar hebben gevonden. Maar de mensen van de outlet willen ook nog een andere service bieden. Ze willen zich ook richten naar de culturele wereld, die items zoeken voor theatervoorstellingen of voor de inkleding van een locatie. “Onze kringwinkel outlet van bijna 400 m² is gelegen op onze logistieke site in Oostkamp en zal op zaterdag, dinsdag en woensdag geopend zijn van 10 tot 17.30 uur voor particulieren. Men zal er een aanbod vinden aan een goedkope stukprijs of spullen per kilogram kunnen kopen. Verenigingen zullen op afspraak bij ons terechtkunnen op donderdag en vrijdag. Mijn team en ikzelf kijken er enorm naar uit om onze klanten vanaf zaterdag 9 november te mogen ontvangen in dit unieke concept”, besluit outletverantwoordelijke Phaedra Tyteca.

Meer info: 050 34 94 00 en www.kringwinkel.be/trad