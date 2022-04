Krapte in kinderopvang hoofdpunt tijdens gemeenteraad: “Ferm als externe partner”

Op de afgelopen gemeenteraad keurden alle partijen een samenwerking goed met Ferm om het capaciteitstekort in de kinderopvang op te lossen. Het bestuur ging ook akkoord met het voorstel van CD&V om te onderzoeken of er een brug of tunnel over de Staatsbaan in centrum Zulte.

De Zultse kinderopvang kampt al enige tijd met een gebrek aan personeel en aan ruimte. “Door de krapte op de arbeidsmarkt krijgen we de vacatures niet ingevuld”, zei schepen van Onderwijs Natasja De Vos (Open Zulte). “Volgens de regels moeten we ook vier vierkante meter per kind voorzien en ook daar schieten we momenteel te kort. Daarom werken we sinds de herfstvakantie met een inschrijvingssysteem en een maximumcapaciteit. We merkten dat de vraag het aanbod overschreed en deden daarom een beroep op de vrije basisscholen. Zij vingen de kinderen op tussen 16 en 17 uur, daarna gingen ze naar de opvang. Hiermee vroegen we een serieuze extra inspanning van de scholen en dit was op lange termijn niet houdbaar.”

35.000 euro per jaar

“Daarom hebben we nu een oplossing gevonden met Ferm als externe partner. Concreet zullen de kleuters van de vrije basisscholen naar de opvang nabij de school gaan en medewerkers van Ferm zullen de lagereschoolkinderen opvangen in ruimtes van de basisscholen. In de gemeenteschool blijft de opvang volledig door de gemeente georganiseerd. Dit systeem zal 35.000 euro extra per jaar kosten, maar een goed uitgebouwde kinderopvang aan elke school is een troef die we willen houden.”

In de gemeenteschool blijft de opvang volledig door de gemeente georganiseerd – Natasja De Vos, Schepen van Onderwijs (Open Zulte)

Vanuit CD&V kwam toch kritiek op het voorstel. Raadslid Henk Heyerick stelde zich de vraag waarom de gemeente met twee structuren naast elkaar wil werken. “Ferm stelde voor om onze mensen over te nemen met behoud van rechten. Nu zullen ouders hun ene kind hier moeten ophalen, het andere daar, ze krijgen te maken met twee contactpersonen, twee facturen… De mensen zullen blij zijn dat er opvang is, maar de gemeente moet ook efficiënt zijn.”

Volgens schepen De Vos zou een volledige overname door Ferm nog zo’n 16.000 euro extra kosten per jaar, maar zou dit ook het verlies van 100.000 euro aan loonsubsidies van de sociale Maribel betekenen.

Mobipunt

Verder stelde schepen van Mobiliteit Michaël Vandemeulebroecke voor om een mobipunt te installeren ter hoogte van de bushalte Zulte Standbeeld. “De leegstaande woning waar tot voor kort kinderopvang Melodie gehuisvest was, wordt binnenkort afgebroken. We maken van die plaats gebruik om een mobipunt te installeren met 20 deelfietsen, waarvan 5 elektrisch, een taxiplaats en twee deelwagens. Alles samen zal dit 83.000 euro kosten waarvan 48.000 gesubsidieerd.”

Bij dit punt stelde CD&V voor om een amendement toe te voegen waarin de gemeente zich zou engageren om eerst te onderzoeken of het mogelijk is om een brug of een tunnel aan te leggen om te Staatsbaan over te steken. “We moeten even op de rem gaan staan en een totaalvisie vormen over hoe we de kern van Zulte verder willen ontwikkelen”, zei raadslid Henk Heyerick.

Na een korte schorsing voor overleg, keurde ook de bestuursmeerderheid dit amendement goed. Een overwinning voor CD&V, dat de laatste gemeenteraden bitter weinig te vieren had. “Dit is een historische beslissing, je kan niet geloven hoe blij we hier mee zijn”, zei Heyerick. “Mijn geloof in de politiek is terug een stapje gestegen”, vulde raadslid Lieven Lippens aan. Hij had het amendement voorgesteld op de voorgaande commissie. (JF)