KOSK scoort op schaakkampioenschap

Tijdens het West-Vlaams jeugdkampioenschap in Gistel leverde de Koninklijke Oostendse Schaakkring (KOSK) enkele mooie prestaties. Simon Meuleman werd in de gecombineerde reeks van min-8- en min-10-jarigen vice-kampioen. Diezelfde eer viel Siebe Pierloot te beurt bij de min-12. Bij de dames kroonde Manngar Trihn zich tot kampioen. Nog een provinciaal kampioen: Joran Pierloot bij de min-14. Manjit Trihn werd knap vijfde bij de min-16, Otis Goffin en Leon Tratsaert behaalden eervolle vermeldingen tijdens hun eerste tornooi. In de gecombineerde reeks van de min-18- en min-20-jarigen kroonde Alex Peeters zich tot kampioen terwijl Yi Xuan dameskampioen werd. Musa Mzhiev kreeg een knappe vermelding in z’n eerste tornooideelname. “Deze prestaties bevestigen onze optimaal functionerende jeugdwerking onder leiding van Glenn Dayer, Yen Peeren, Karel Tytgat, Michael Pincket en Tom Wuyts”, laat de KOSK optekenen. (TVA/foto TVA)