Kortrijkse vereniging DAAV krijgt met Katrien Vandenbroucke nieuwe promotor

De vereniging DAAV die noden lenigt van kinderen in India, werd naar aanleiding van haar 25-jarige bestaan uitgenodigd op het stadhuis. Tezelfdertijd deelde promotor André Vandenbroucke mee dat hij de fakkel doorgeeft aan zijn dochter Katrien.

DAAV staat voor Developing Association for Active Volunteers. “We zijn een groep actieve vrijwilligers die instaat voor de armsten van de Indiase maatschappij. We werken rond een sponsorprogramma waarin we minder begoede kinderen -denk maar aan de straatkinderen uit de streken rond Calcutta en Bangalore in India – financieel steunen bij hun opvoeding en welzijn”, aldus stichter en bezieler André Vandenbroucke, die daarvoor samenwerkt met de ontwikkelingsmaatschappijen van de salesianen van Don Bosco.

Financiële steun

“In de tweede plaats trachten we via lokale overheden en sponsoring financiële steun te bekomen voor de bouw van internaten, schoolgebouwen, infrastructuur in het kader van het onderwijs van die kinderen. Adopties op afstand en het steunen van verschillende bouwprojecten in het kader van onderwijs voor deze kinderen, zijn onze twee grote doelen.”

Het begon met een initiatief in Pakistan, later met de focus op India. “Altijd met dezelfde doelstelling: minderbedeelden ondersteunen door het opstarten van diverse kleinschalige projecten”, weet André, tevens stichter van het verdwenen Vlastreffen.

Fenomenaal

“Alles begon in 1993 met een schenking van 75.000 Belgische frank voor een tehuis in Lahore in Pakistan. In 1998 schonk de vzw bijna 300.000 frank aan het Goethals Memorial Health Center in Calcutta. De St.-Marys High School in Bombay kreeg in 1999 ruim 80.000 frank. Sinds 1993 stond de vzw in voor ruim 175.000 euro aan allerlei projecten: scholen, vissersboten, speelpleinen of studentenprojecten van Bombay tot New Delhi.

Voorafgaand aan de ontvangst was er een dankviering in de Sint-Maartenskerk voorgegaan door monseigneur Luc Van Looy, peter van DAAV, en concelebrant Geert Morlion, deken van het dekenaat Kortrijk. Ook actrice Chris Lomme, meter van DAAV, en burgemeester Vincent Van Quickenborne tekenden present. “Wat André allemaal al gepresteerd heeft, is fenomenaal”, zegt voormalig burgemeester Antoon Sansen. André Vandenbroucke, al 25 jaar promotor van DAAV, liet weten dat hij de fakkel doorgeeft aan zijn dochter Katrien.