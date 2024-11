Kortrijkse Kiana Verstraete is Finaliste Miss België 2025

Het is officieel! De 22-jarige Kiana Verstraete staat in de finale van Miss België 2025. Nog 32 jonge vrouwen blijven over in de race naar het kroontje. Eén van hen wordt op 15 februari tot de opvolger van Kenza Ameloot gekroond.

“Met trots mag ik zeggen dat ik bij de top 30 hoor! Het avontuur begon voor mij in mei, toen ik heel last minute besloot om mij in te schrijven voor Miss België, en wat een reis is het tot nu toe al geweest! Ik wil iedereen bedanken voor de liefde, steun en support die ik de afgelopen maanden heb mogen ontvangen. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest”, aldus Kiana.

Stem op Kiana Verstraete door MB15 naar 6665 te sms’en of stem online via deze link https://app.missbelgium.be/vote/Nationaal2025/MB15. Je kan zo vaak stemmen als je wil.