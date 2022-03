Kortrijk vestigt aandacht op mondzorg vanaf eerste tandje

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Mondgezondheid, op zondag 20 maart, focust Stad Kortrijk op het belang van een goede mondzorg bij kinderen.

Sinds 2019 werkt Kortrijk met een actieplan dat ouders en kinderen stimuleert om goed zorg te dragen voor hun (melk)gebit. Dat plan werd vanuit Huis van het Kind Kortrijk opgesteld met partnerorganisaties Centra voor Leerlingenbegeleiding, Kind & Gezin, Stad Kortrijk, Lokaal Gezondheidsoverleg LOGO Leieland, Arteveldehogeschool en een afgevaardigde van de studieclub van het Verbond der Vlaamse Tandartsen.

Het actieplan wordt nu versterkt met extra sensibilisering en tips voor de ouders en inzet op doorverwijzing naar Kind & Gezin, de CLB’s en de Kortrijkse tandartsen.

“We merken dat kinderen en kwetsbare mensen te weinig naar de tandarts gaan. Met dit actieplan zorgen we voor een nauwe samenwerking tussen belangrijke partners. Naast deze inzet op sensibilisering en preventieve tandscreening is laagdrempeligheid belangrijk”, duidt schepen van Zorg Philippe De Coene (Vooruit). “Ook via wijkwerkingen en welzijnsdiensten van de stad zorgen we dat ouders van jonge kinderen – met focus op de meest kwetsbaren – aan huis, in de buurt, in de kinderopvang en in de scholen proactief ingelicht en ook verder begeleid worden naar de partners en tandartsen voor conserverende zorg.”

Kwetsbare groep niet naar tandarts

12% van de 3 tot 4-jarigen en 54% van de 5 tot 14-jarigen gaat regelmatig naar de tandarts.

63% van de 3 tot 4 -jarigen uit gezinnen met verhoogde tegemoetkoming, een kwetsbare groep, gaan nooit naar de tandarts. Voor de groep 5 tot 14- jarigen is dat 22%.

“We weten dat sensibilisering alleen niet voldoende is, daarom zetten we extra in om mensen jaarlijks naar de tandarts te laten gaan in samenwerking met het project Ieders Mond Gezond. Dit project zet mondzorgcoaches in om de kwetsbaarste inwoners tot bij de tandarts te krijgen. De cijfers tonen aan dat dit een blijvende uitdaging is”, aldus Nele Bouckaert van Lokaal Gezondheidsoverleg Logo Leieland. Op school worden ouder geïnformeerd via affiches en flyers met alle informatie op.

(PVH)