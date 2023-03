Kortrijk pioniert met nieuw model van sociaal werk: van één OCMW naar twaalf wijkteams

Het OCMW Kortrijk kiest als pionier in Vlaanderen voor een nieuw model: wijkgericht sociaal werk. Alle sociale dienstverlening is vanaf nu beschikbaar in de buurt of aan huis. De klassieke aanpak waarbij gewerkt wordt vanuit een centrale dienst, wordt vervangen door brede wijkteams die opereren vanuit twaalf locaties verspreid over stad en deelgemeenten. Over heel Vlaanderen is er veel interesse in de nieuwe sociaal beleidsmethode. Donderdagnamiddag volgt een congres in Howest met een 300-tal collega’s uit andere regio’s.

Het nieuwe model heeft de ambitie om meer mensen te bereiken, er vroeger bij te zijn en de nog steeds aanwezige drempel weg te werken. “We hebben de meerwaarde van twee werelden samengebracht: de laagdrempeligheid van bestaande wijkcentra en de gespecialiseerde sociale dienst die eveneens financiële en administratieve hulp biedt. Inwoners kunnen vanaf vandaag terecht bij één maatschappelijk werker die zorgt voor één samenhangend plan om hen vooruit te helpen. Zo moeten ze niet steeds opnieuw hun verhaal brengen en wordt alles gebundeld in één dossier”, zegt Joris Beaumon, directeur Sociaal beleid en Dienstverlening.

“De energiecrisis heeft nogmaals aangetoond dat veel mensen de stap naar een klassiek werkend OCMW niet durven of willen zetten. Ondanks moeilijkheden, kloppen ze niet aan. Ze denken dat we er enkel zijn voor mensen met een leefloon. Daarom richten we ons meer dan ooit op een brede doelgroep van mensen in nood met aandacht voor de lagere middenklasse, eenoudergezinnen en alleenstaanden. De nieuwe nabijheid kan helpen om vertrouwen te winnen en in contact te komen met meer mensen”, zegt Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang.

Afstappen van passief model

OCMW’s botsen al langere tijd op de grenzen van het huidig passief model van georganiseerde hulpverlening waarbij mensen zelf moeten aankloppen in plaats van ze actief op te zoeken. Er is een duidelijke kloof tussen het vermoedelijk aantal mensen in armoede in een gemeente en het aantal mensen gekend bij OCMW en de welzijnsdiensten. Met een grondige hervorming van de volledige sociale dienstverlening wil Stad Kortrijk hierop een antwoord bieden. Onderzoeken tonen namelijk aan dat er meer sociale vooruitgang wordt geboekt als sneller wordt gedetecteerd wie in nood verkeert en als er een stelselmatige begeleiding komt. “Zo voorkomen we langdurige structurele problemen en kunnen we vermijden dat mensen in diepe(re) armoede terechtkomen. We kiezen resoluut voor een aanpak van nabijheid en decentraliseren onze centrale sociale dienst. We kantelen onze maatschappelijk werkers uit naar de wijken, waar we reeds aanwezig zijn met wijkcentra en buurtwerk. Zo komen we tot een bundeling van krachten in vernieuwde Wijkteams en komt er naast ontmoeting en buurtwerk een derde pijler bij in onze wijkteams: individuele sociale dienstverlening”, besluit De Coene.

Meer medewerkers

Met actieve opsporing zal de stad meer mensen bereiken en zijn er dus meer medewerkers nodig. Voor de sociale dienst alleen wordt het aantal VTE maatschappelijk medewerkers opgetrokken van 54 naar 77. “Daarnaast zullen andere externe organisaties en profielen zoals buurtwerkers en ergotherapeuten taken opnemen in het nieuwe Wijkgericht Sociaal Werk. We verwachten dat zij ook hun voelsprieten openzetten om actief een brug te vormen naar hulpverlening. Alle krachten gebundeld komt dit neer op 178 VTE. Het wordt dus een geïntegreerde en multidisciplinaire werking”, besluit Jonathan Vandervale, teamverantwoordelijke Wijkgericht Sociaal Werk.