Kortrijk pilootstad met sociaal-sportief werk

Op vrijdag 10 februari wil Kortrijk met een netwerkevent in Budascoop de sociaal-sportieve werkingen van de stad in de kijker zetten.

Sociaal-sportieve werkingen kenmerken zich door hun hybride karakter. Concreet wil dit zeggen dat ze verschillende beleidsdomeinen overstijgen. Ze hebben naast sportieve ambities ook duidelijke sociale doelstellingen. Een sociaal-sportieve praktijk wil bij de deelnemers of in de buurt de sociale cohesie versterken, integratie bevorderen, participatie verhogen,… Net dit hybride karakter zorgt er vaak voor dat (boven)lokale overheden hen moeilijk kunnen “vastpakken”.

De afgelopen jaren zijn in Kortrijk tal van sociaal-sportieve werkingen ontstaan. Werkingen met een net iets diepere betekenis dan enkel het sporten op zich. Een opmars van erg boeiende, laagdrempelige en maatschappelijk geëngageerde initiatieven in onze stad maar ook ver daarbuiten.

Toekomstgerichte acties vanuit de stad

Stad Kortrijk wil deze sociaal-sportieve initiatieven uiteraard zo sterk mogelijk ondersteunen. Zo werd er een coördinator aangesteld met Jasper Balcaen naar analogie van de G-sportcoördinator. Hij brengt die sociaal-sportieve werkingen in kaart en gaat aan de slag met de signalen en de feedback die hij van hen opvangt. Zo werden er al enkele acties op poten gezet:

De stad zorgt ervoor dat dergelijke initiatieven in beeld komen. Zo krijgen ze niet alleen de erkenning die ze verdienen maar wordt hun positieve werking ook ruimer verspreid. Het opzet is mensen bij elkaar te brengen onder andere tijdens netwerkevenementen.

Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Vlaanderen pikte het fenomeen van sociaal-sportieve werkingen op. Vanuit Kortrijk is de intentie er om pionier in dit verhaal te zijn.

Werken aan een beleidsoverschrijdend erkenningskader voor sociaal-sportieve werkingen. Zo wil de stad ervoor zorgen dat de werkingen op de juiste manier ondersteuning krijgen die past bij hun meervoudige identiteit.

Investeren in ruimte voor deze werkingen. Onder andere de sportschuur op de KVK Jeugdacademie wordt voorzien van een mooie kunstgrasmat om laagdrempelige werkingen een kwalitatieve sportbeleving te garanderen.

“Eind vorig jaar werden de United Spurs Awards voor het eerst uitgereikt. Eén van de 5 awards was de ‘Social Spur’ van het jaar. Een categorie specifiek gericht op sociaal-sportieve werkingen zoals Red Side en Basketball Brotherhood die een steeds bredere werking hebben. Er ontstaan ook elk jaar nieuwe initiatieven. Het is onze taak om deze sociaal geïnspireerde sportinitiatieven zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat vraagt een andere aanpak dan de traditionele sportclub of jeugdbeweging. Daarom stelden we met Jasper Balcaen iemand aan binnen de sportdienst die die ondersteuning mee vorm moet geven”, zegt Wouter Allijns, schepen van Sport.

“Ook vanuit sport kunnen en moeten we werken aan sociale vooruitgang en gelijke kansen, in het bijzonder bij jongeren. Daarom is het sociaal-sportieve werk opgenomen in de programma’s Sociale Vooruitgang en Kortrijk Kinderrijk. Ajko heeft een eigen buurtsportwerking, met voor elk wat wils. In 2021 sloot de stad een samenwerkingsovereenkomst af met Red Side. Zij nemen een pioniersrol op binnen de sociaal-sportieve werking in Kortrijk. Vanuit het budget jeugdwelzijn investeren we 100.000 euro in infrastructuur voor de pleintjeswerking: een ondergrond in kunstgras in de sportschuur bij de KVK Jeugdacademie, herstellen van de ondergrond en plaatsen van omheining aan het pleintje bij KSV Kortrijk, herstellen van de toplaag in kunstgras en plaatsen van nieuwe doelen in het Pradopark en tot slot het herstellen van de ondergrond van het tennisterrein Wembley en omvorming tot voetbalveld”, vullen Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang en Bert Herrewyn, schepen van Jeugd, aan.

Het netwerkevent vindt plaats op 10 februari van 18 tot 19.30 uur in Budascoop. Al wie affiniteit heeft met jeugd- en sportwerk of in dialoog wil gaan met het beleid hierover is meer dan welkom. Het is een unieke gelegenheid om kennis te maken met de werkelijke realiteit achter het begrip ‘sociaal-sportieve werking’. Tijdens deze netwerkavond vertonen we de première van een reportage die de stad maakte rond alles wat beweegt in deze sector.