Kortrijk lanceert tweede editie van Burgerbudget

Op donderdag 11 mei, tijdens de jaarlijkse bedanking van de buurtcomités, maakte burgemeester Ruth Vandenberghe bekend dat er een tweede oproep voor het Burgerbudget komt. Kortrijk maakt opnieuw 100 000 euro vrij voor projecten van inwoners om Kortrijk aantrekkelijker te maken. Vanaf vrijdag 12 mei kunnen gegadigden hun creatieve voorstellen indienen.

In september 2021 lanceerde Kortrijk een eerste oproep voor het Burgerbudget. Iedereen die een idee had om hun omgeving een boost te geven mocht een voorstel indienen. Op vijf maanden tijd ontving de stad 46 projectvoorstellen van 178 Kortrijkzanen. Uiteindelijk kregen acht projecten een budget toegewezen om hun idee binnen een periode van twee jaar uit te voeren. Zo heeft het ontmoetings- en uitleenpunt De Parkiet in het park van Heule er al een eerste seizoen op zitten. Musette bicyclette, een rollende keuken, ontving 20.000 euro en begint in het voorjaar van 2024 met rondfietsen.

‘Beste Stad van Vlaanderen’

Van 12 mei tot 12 september kunnen nieuwe projectvoorstellen ingediend worden voor het volgende Burgerbudget. Stad Kortrijk stelt opnieuw 100 000 euro ter beschikking die verdeeld zal worden over de acht verkozen ideeën. Burgemeester Ruth Vandenberghe toonde veel enthousiasme tijdens de bekendmaking op de bedanking van de buurtcomités: “Ik kijk vol verwachting uit naar de tweede editie van het Burgerbudget. Hopelijk zijn de Kortrijkzanen opnieuw even enthousiast om creatieve voorstellen in te dienen die hun buurt aantrekkelijker maken. Ook de inspanningen van de meer dan 300 straat- en buurtcomités vind ik heel belangrijk. Door hun engagement en activiteiten bouwen ze mee aan de Beste Stad van Vlaanderen.”

Ruimte voor dialoog

Alle Kortrijkzanen die ouder zijn dan 16 jaar en gedomicilieerd zijn in Kortrijk kunnen een voorstel indienen om van Kortrijk een aantrekkelijkere en leefbaardere stad te maken. Indieners van een project moeten wel met zeker vier zijn voor een geldige inschrijving. Voor de tweede editie wil stad Kortrijk meer tijd maken voor dialoog tussen de projectindieners en de stadsdiensten. Iedereen die voor 12 september een voorstel deed, kan van 13 september tot 30 november zijn voorstel nog bijschaven. Als een voorstel inhoudelijk niet correct is, kunnen de stadsdiensten helpen om het project te verbeteren. Dat kan door bijvoorbeeld een realistisch budget op te stellen. Op 1 december laat de stad weten welke projecten ontvankelijk zijn verklaard.

Burgerjury en Budgetgame

Vanaf dan ligt de beslissing in de handen van de Kortrijkzanen. Van 15 december 2023 tot 15 januari 2024 kan elke inwoner van Kortrijk stemmen op zijn favoriete projecten via een online Budgetgame. Iedereen krijgt vijf virtuele munten die ingezet kunnen worden op vijf voorstellen. De vijftien meest aangekochte gaan door naar de laatste ronde in februari. Dan beslist een jury, bestaande uit zestien Kortrijkzanen, welke acht projecten een budget toegekend krijgen. Het aantal juryleden is verdubbeld sinds vorige editie om meer diversiteit te creëren. In maart 2024 volgt de officiële bekendmaking en krijgen de winnaars vanaf dan twee jaar de tijd om hun project uit te voeren met het budget dat ze hebben ontvangen.