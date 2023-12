Kortrijk investeert in nieuwe composttuin aan de Drie Hofsteden

Het voormalige compostvat aan de appartementsblokken van de Drie Hofsteden, een van de dichtstbevolkte wijken van de stad Kortrijk, is compleet nieuw. Het is nu een open composteringssysteem.

Het vroegere systeem in een vat zorgde voor een vergistingsproces waardoor er vaak overlast was van vloeistoffen op het voetpad en geurhinder. De compost was ook niet van optimale kwaliteit. De stad experimenteert daarom met een nieuw ‘open’ composteringssysteem.

“Bij een open compostering wordt het groenafval verzameld in een bak die aan de lucht blootgesteld is. Zo wordt biologisch leven gestimuleerd en wordt het groenafval afgebroken door onder andere regenwormen. Hierbij wordt nagezien of de compost niet te nat of te droog is zodat ideale omzetting kan gebeuren. Dit wordt aangepast door water of houtsnippers toe te voegen. Voor een goede omvorming wordt de compost drie keer verplaatst van de ene naar de andere bak. Zo wordt alles gemengd en komt er voldoende lucht in. In de eerste bak komt het verse groenafval, in de derde bak kan men rijpe compost oogsten”, zegt Jan Cattebeke, technisch hoofdmedewerker van stad Kortrijk.

Ideale compost

Ook de omgeving kreeg een opknapbeurt. Het oude paviljoen maakt plaats voor betongrasdallen met twaalf composteerunits uit gerecycleerd plastic. Het tuinhuis blijft behouden en kreeg een waterton om de compost te bevochtigen. De tuin werd afgesloten met een hekwerk van kastanje. In het voorjaar plant men nog een haag aan rond de tuin. Kostprijs is 15.096,50 euro inclusief btw.

De composttuin is enkel open op vaste tijdstippen en staat onder toezicht van een compostmeester. Die controleert of het aangeleverde afval geschikt is en zorgt ervoor dat de omzetting naar compost kwalitatief gebeurt. Hij doet dit door de compost af en toe om te keren, droge stoffen toe te voegen en waar nodig te bevochtigen. Op die manier ontstaat een ideale compost met amper geurhinder. Die compost kan door de gebruikers gebruikt worden in de tuin en om bijvoorbeeld ook plantenbakken te vullen.

“De composttuin in de Drie Hofsteden is naast het Astridpark en het Begijnhofpark het derde compostinitiatief. Buurtbewoners krijgen op die laagdrempelige manier de kans om hun biologisch afbreekbaar afval te laten verwerken tot kwalitatieve compost. Daarenboven kunnen ze ook zelf gebruik maken van het eindproduct om in hun plantenbakken of tuin te verwerken”, aldus de eerste schepen Ruth Vandenberghe.