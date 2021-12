Kortemark kiest opnieuw voor een burgerbudget

Er was vorig jaar heel wat om te doen: het eerste Kortemarkse burgerbudget ging naar de aanleg van een speelpleintje op de Koutermolenwijk, maar na wat getouwtrek in de omgeving kreeg het uiteindelijk een vaste stek achter het gemeentehuis. Desalniettemin wil de gemeente Kortemark opnieuw een project financieren van een feitelijke vereniging, een vzw, een natuurlijk persoon vanaf 16 jaar of een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Voor het burgerbudget wordt in de legislatuur 2020-2025 jaarlijks een bedrag voorzien van 5.000 euro. Het project moet de inwoners van Kortemark ten goede komen en moet uitgevoerd kunnen worden tegen eind 2022. De projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met 25 december via de gemeentelijke website. Projecten die voldoen aan de selectievoorwaarden stromen door naar het wedstrijdgedeelte. Er wordt vanuit drie groepen gestemd op de verschillende voorstellen: het college van burgemeester en schepenen, de gemeentelijke adviesraden en in de inwoners van Kortemark. Deze stemperiode loopt van 1 tot 26 februari en de bekendmaking van het winnende project zal gebeuren via de gemeentelijke infokanalen. Het best scorende project krijgt het gevraagde budget en wordt uitgevoerd. Het resterende budget wordt over de volgende hoogst gerangschikte projecten verdeeld. Projecten kunnen uitgevoerd worden door een natuurlijk persoon, feitelijke vereniging, vzw of privaatrechtelijke rechtspersoon. De vooropgestelde termijn voor uitvoering loopt van 1 maart tot en met 31 december. Alle realisaties worden eigendom van de Gemeente Kortemark. (JD)