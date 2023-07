Korenslang Sandra zoekt nieuwe thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij SOS Reptiel in Ichtegem. Zij zoeken een thuis voor Sandra, een vriendelijke korenslang.

“Sandra kwam bij ons terecht omdat haar vorige baasje niet meer voor haar kon zorgen”, vertelt Mario Goes, bezieler van SOS Reptiel. “Sandra is een korenslang. We weten niet hoe oud ze is, maar we hebben haar leren kennen als een vriendelijk en rustig dier dat zich makkelijk laat opnemen.”

Korenslangen komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika maar zijn al jaren heel populair in Vlaamse huiskamers. “Omdat ze makkelijk en veilig te houden zijn”, aldus Mario.

Niet giftig

“Sandra is een wurgslang en dus niet giftig. Ze zal niet meer groeien, maar als we een baasje voor haar vinden dat haar soigneert, dan kan ze wel nog wat verdikken. Sandra is vooral verlekkerd op muizen, maar ze eet ook andere kleine diertjes. Allemaal diepgevroren, levend voeren is niet nodig.”

“Sandra heeft een groot terrarium nodig waar ze kan in klimmen en waar ze zich kan verstoppen. Ze trekt zich namelijk ook graag eens terug”, besluit Mario.