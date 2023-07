Koppel uit Lendelede vindt tijdens bouwwerken helm uit Eerste Wereldoorlog: “Krijgt wellicht een mooi plaatsje in ons nieuw huis”

Veel mensen dromen er van om tijdens werken aan hun huis op een onverwachte schat te stoten, maar bij Benoit Landtmeters (40) en Ellen Langlois (38) gebeurde dat écht. Het koppel zit volop in de verbouwingswerken aan hun nieuwe woning op de verkaveling Bergkapel in Lendelede. Daar stootten ze tijdens graafwerken op een helm uit de Eerste Wereldoorlog.

“We zijn al sinds december volop bezig met werken aan ons nieuw huis aan de Bergkapel”, vertelt Benoit. “Na mijn uren als vertegenwoordiger kom ik elke avond nog aan onze woning werken. Ik ben in het verleden nog zeventien jaar als schrijnwerker actief geweest, dus die ervaring komt me nu zeer goed van pas. Vorige week waren we met een graafmachine bezig op de plaats waar ons tuinhuis zal komen te staan, tot die plots op iets hards stootte. Tot mijn verbazing bleek het om een soldatenhelm te gaan. De graafmachine had er een deuk in gemaakt, maar voor de rest ziet die er nog vrij ongeschonden uit. Opzoekwerk leerde dat het om een helm gaat gedragen door Franse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om het type Adrian Model uit 1915. Opzoekwerk leert dat die helm later door zowat alle legers aan geallieerde zijde is overgenomen, met uitzondering van de Britten en Amerikanen. Hij bood niet zozeer bescherming tegen kogels, maar wel tegen rondvliegende scherven.”

Leeuwenkop

Dat bevestigt Johan Delaere van heemkring Lethae. “Ik denk dat het een Belgische Adrianhelm is, want ik zie een leeuwenkop. De Franse helm had een ontploffende granaat als helmteken. Een klein verschil, maar het geeft wel duidelijkheid”, meent hij. Of er gevochten is in de buurt van de Bergkapel is niet duidelijk. Wel vast staat dat tijdens de oorlog er voortdurend reservetroepen en munitiecolonnes in de gemeente gelegerd waren. De Duitsers hadden van Café De Drie Koningen hun ‘Ortskommandatur’ gemaakt, terwijl het klooster als kazerne dienst deed. Tijdens het eindoffensief in 1918 worden in Lendelede ook zware verliezen geleden.

Niet te koop

Op de koop toe blijkt de helm niet de enige vondst van het koppel. “We hebben ook het deksel van een potje gevonden dat diende om medicijnen in te bewaren en uit de 19de eeuw stamt”, aldus Ellen. “Om zeker te zijn dat er niks anders in de grond zat is mijn stiefvader nog langs geweest met een metaaldetector, maar die heeft niks meer gevonden. Hij was wel in de wolken met de ontdekking, want hij weet enorm veel over de Eerste Wereldoorlog. We zijn dan ook niet van plan de helm te verkopen. We gaan hem wellicht een mooi plaatsje in ons nieuw huis geven of misschien schenken we hem wel aan de gemeente. We gaan daar alvast eens navraag doen of zij meer weten over de oorlogsgeschiedenis in deze contreien.”

Burgemeester Carine Dewaele (CD&V) kan zich geen eerdere vondsten in Lendelede voor de geest halen. “Toen Intercommunale Leiedal de verkaveling opstartte zijn er ook sleuven gegraven voor archeologisch onderzoek, maar daar zijn toen geen ontdekkingen gedaan”, zegt ze.