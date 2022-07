Koninklijke Stadsfanfaren vierde op Wereld Muziek Concours

De Koninklijke Stadsfanfaren Izegem zijn knap vierde geworden op het Wereld Muziek Concours in het Nederlandse Kerkrade.

Het is al de vijfde keer dat de muziekvereniging aan het evenement deelnam en telkens slaagde het erin om beter te presteren dan de voorgaande keer. “Het was de tweede keer dat we in de allerhoogste concertcategorie konden aantreden”, vertelt dirigent Hans Demeurisse. “In 2017 behaalden we nog 90,8 procent en een gouden medaille. Nu scoorden we met 91,5 procent en eveneens een gouden medaille iets beter. Een opsteker voor onze 66 muzikanten die mee op het podium stonden en het beste van zichzelf gaven.”

De Stadsfanfaren moesten aan de slag met het thema ‘dualiteit’. “Daaruit hebben we een reeks nieuwe arrangementen gecreëerd, in combinatie met een klein lichtspel en er is zelfs een tekst van de Izegemse stadsdichter Vincent Vandommele in de strijd gegooid. Het heeft mogen baten, want we zijn heel trots op dit resultaat. Het Wereld Muziek Concours is voor ons wat de Champions League in het voetbal is, dus op dit topniveau kunnen presteren is het allerhoogste kunnen behalen.”

Cultuurschepen Kurt Himpe was voor de gelegenheid aanwezig op het concert in Kerkrade en was vol lof over de prestatie. “De Stadsfanfaren zijn een waardige culturele ambassadeur voor onze stad”, klonk het bij hem. (vadu)