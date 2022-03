Koninklijke Orde van de Paardevisser pakt uit met BK Garnalenpellen

De Koninklijke Orde van de Paardevisser stelde zaterdag 19 maart het jaarprogramma met activiteiten voor en zorgde meteen voor een primeur. Samen met het lokaal bestuur van Koksijde organiseren zij tijdens de Garnaalfeesten op 25 en 26 juni het allereerste Belgisch Kampioenschap Garnalenpellen.

Al meer dan 50 jaar zet de Orde van de Paardevisser zich in voor de garnaalvissers te paard. De garnaalvisserij te paard is door de Unesco erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Door de paardenvissers financieel, materieel en met marketingcampagnes te ondersteunen, heeft de Orde de stiel nieuw leven ingeblazen. Dit jaar pakt de Orde uit met een bijzondere primeur.

Marc Sirjacobs, voorzitter van de Koninklijke Orde van de Paardevisser en grootmeester René Decorte zijn trots op die primeur: “Eigenlijk broedde het idee al langer om een echt Belgisch Kampioenschap Garnalenpellen op poten te zetten. Niet dat wij per se het warm water hebben uitgevonden, want onze Franse buren van Leffrinckoucke organiseren al jaren het Wereldkampioenschap ‘Décorticage de crevettes grises’. We hebben met onze Franse buren rond de tafel gezeten en we nodigen hen, samen met de burgemeester, uit bij de lancering van het BK Garnalenpellen tijdens onze Garnaalfeesten op 25 en 26 juni.

Wie deelneemt aan de wedstrijd in Oostduinkerke, komt ook in aanmerking om mee te dingen naar de trofee van het WK in Frankrijk, waar de wedstrijd in augustus wordt georganiseerd. We hebben ons reglement ook gebaseerd op dat van onze Franse buren. Iedereen die denkt dat hij de knepen van het garnalen pellen in de vingers heeft, kan zich voor het BK inschrijven via http://www.visitkoksijde.be/BKgarnalenpellen tot 1 juni.

De wedstrijd start op 26 juni om 10 uur. Deelnemen kost 10 euro per persoon, over te maken op rekening van de Orde van de Paardevisser, nr. BE94 0019 2448 1414 met vermelding: Belgisch kampioenschap garnalen pellen + naam van de deelnemer. In het inschrijvingsgeld is ook voor 5 euro consumptiebonnen en een giftset met gadgets van de gemeente begrepen. De top drie gaat naar huis met een mooie beker en een speciaal ontworpen tegel. De winnaar krijgt de winnaarstrofee.”

Jaaractiviteiten

Verder somde René Decorte de belangrijkste jaaractiviteiten op: “We zamelden al een mooi bedrag in met onze paellaverkoop voor Levensloop (een actie van de Stichting tegen Kanker). Op paaszaterdag (16 april) organiseren we onze traditionele garnalen- en garnalensoepverkoop. Op 7 en 8 mei doen we hetzelfde op het asperge-event met boer Marc Deswarte in Bray-Dunes. Op de garnaalfeesten verkopen we onze garnalenbisque en ook de champagne van champagnehuis Vautrain.

Tijdens het weekend van de luchtshow van Westhoek Aviation Club op 2 en 3 juli zijn we opnieuw van de partij met onze garnalensoep en onze paella. Op 23 juli en 6 augustus staan we met onze reuzenpaella op de zeedijk van Oostduinkerke. Als stichter van de Vierdaagse van de IJzer zorgen we op 22 augustus voor de openingsreceptie en bieden we alle wandelaars de eerste dag onze garnalenbisque aan. Zoals elk jaar steunen we met een benefietactie de voor Spina Bifida & Hydrocephalus.

Een jaarlijks hoogtepunt waar we toch erg trots op zijn is onze audiëntie op het Koninklijk Paleis in het najaar, een privilege dat ons als een van de zeven bevoorrechte verenigingen in België te beurt valt, om het koningspaar met onze eerste garnalen van het seizoen te vereren. We sluiten het jaar af met onze Sylvestervuren op 30 december.”

Beste garnaalkroketten in Oostduinkerke

Eddy D’Hulster, woordvoerder van de garnaalvissers te paard is blij met dit initiatief: “We hopen dat iemand van onze gemeente de wedstrijd wint! We zullen er zeker bij zijn met onze paardenvissers, hoewel het dit jaar zonder onze twee toppers zal zijn: Johan Vanmassenhove en Bernard Debruyne van wie we dit jaar afscheid moesten nemen. En het staat buiten kijf: de beste garnaalkroketten zijn die van Oostduinkerke, die we ook in de kijker zullen zetten op de avondmarkt.”

Schepen Dorine Geersens besluit: “Het garnalen pellen is een ambacht dat in ons DNA zit, en het is ook een kunst om goed garnalen te pellen! Koksijde-Oostduinkerke is een ‘garnalengemeente’ en met dit BK willen we dat extra in de kijker zetten!”

