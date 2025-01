Koningin Elisabeth Instituut breit sjaal van 1.145,2 meter voor Cross to Romania

Na wekenlang breien door patiënten, medewerkers en bezoekers, konden ze met hun sjaal van 1.145,2 meter het hele gebouw van het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) in Oostduinkerke dubbel omcirkelen! Voor elke gebreide meter gaven ze 2 euro aan het goede doel en met de opbrengsten van hun Warmste Wintermarkt en de vrijgevigheid van patiënten en bezoekers, zamelden ze in totaal 4.500 euro in. Om nog meer impact te hebben met deze actie doneert het KEI de lange sjaal na de actie aan Cross to Romania. Deze organisatie zet zich sinds de jaren ‘90 in voor Roemeense bevolkingsgroepen die in armoede leven. Ze bouwen woningen en scholen, verzamelen kleding, meubels en andere benodigdheden om de levensomstandigheden te verbeteren. De sjaal zal worden omgevormd tot dekens die extra warmte zullen bieden. “We hopen dat deze actie niet alleen financiële steun heeft geleverd aan De Warmste Week, maar ook heeft bijgedragen aan een gevoel van verbondenheid in en rondom ons ziekenhuis”, klinkt het bij de directie. (MVQ/gf)