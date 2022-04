Koning Filip vaart mee met onderzoeksschip Belgica in Zeebrugge

Koning Filip heeft donderdagvoormiddag op de marinebasis van Zeebrugge een bezoek gebracht aan onderzoeksschip Belgica. Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) ging mee aan boord. Tijdens een tochtje op zee kreeg de koning alle uitleg over de mogelijkheden die het nieuwe schip biedt.

Hoewel koningin Mathilde thuis moet blijven vanwege een positieve coronatest – ze zit in isolatie –, kunnen de activiteiten van haar man doorgaan. Rond 9.30 uur arriveerde de vorst op de marinebasis in Zeebrugge. Hij ging aan boord van de Belgica, die niet veel later de haven uitvoer voor een korte vaartocht op open zee.

Visquota

De koning bezocht de brug en twee laboratoria. In het vislabo worden de lengtes van de vissen automatisch gemeten. Gehoorsteentjes worden uit de vissen gesneden om de leeftijd van de dieren te bepalen. Op basis van die gegevens kunnen wetenschappers dan adviezen opstellen over visquota.

Na het bezoek aan de labo’s gingen de koning en staatssecretaris Dermine aan dek waar ze geïnformeerd werden over de staalnames. Tijdens het tochtje op de Noordzee werd er zowel een bodemstaal als een waterstaalname genomen. Aan boord is er apparatuur waarmee je een waterstaal kan nemen op eender welke ingestelde diepte tot maar liefst 5.000 meter diepte.

© BELGA/KURT DESPLENTER

“De koning toonde zich bijzonder opgetogen en was sterk onder de indruk van het moderne schip en van de competenties van de bemanning van de Belgica”, vertelde staatssecretaris Thomas Dermine na afloop van het bezoek aan Belga.

Twee uur nadat de koning van boord was gegaan, vertrok de Belgica op missie naar de Middellandse Zee. Het schip zal twee maanden weg zijn. In juni komt de Belgica dan terug naar Zeebrugge. Op 25 juni zal het schip in Gent zijn, de peterstad van de Belgica, waar de oudste dochter van koning Filip, prinses Elisabeth, het – eindelijk – zal dopen.