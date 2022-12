Komen-Waasten speelt “Christmas Truce” na: “Niet de bedoeling om de gruwel opnieuw op te wekken”

Het was een moment van warmte in een periode van dood en verderf. Het wereldberoemde “Christmas Truce”, een voetbalmatch tussen zowel de Duitsers en de Engelsen tijdens de Eerste Wereldoorlog, heeft Komen-Waasten op de kaart weten te zetten. Afgelopen weekend werd het verhaal nagespeeld.

Een genadeloos koude wind, loopgraven die op slechts enkele meters van elkaar verwijderd liggen en de lopen van geweren die naar de overkant wijzen. “Nicht schießen!” en met handen in de lucht komt een Duitse soldaat tevoorschijn. Na een kort moment van wantrouwen klauteren ook de overige soldaten uit hun loopgraven, een voetbal wordt bovengehaald en een heuse wedstrijd wordt gespeeld.

Het kerstbestand van 1914 ging de geschiedenisboeken in als de sprankel hoop die beide kanten nodig hadden. Om het tafereel van menselijkheid niet te laten vergeten, organiseert ‘Le Comité de la Bataille du Canal’ jaarlijks een re-enactment van dit bijzondere moment uit de geschiedenis. “Het is niet de bedoeling om de gruwel van de loopgraven en oorlog opnieuw tot leven te wekken”, verduidelijkt François Maekelberg.

Als voorzitter van het comité kent hij de geschiedenis dan ook als geen ander. “Het zou trouwens onmogelijk zijn die horrortaferelen na te bootsen. De opofferingen die de soldaten toen hebben gebracht zijn met geen woorden te beschrijven. Wij willen vooral, met dit jaarlijkse gebeuren, duidelijk maken dat er steeds hoop is, zelfs in de meest benarde situaties. Soldaten die elkaar naar het leven stonden, lieten hun menselijkheid de vrije loop en besloten samen kerst te vieren. Ze wisselden eten uit, maakten kleine cadeautjes voor elkaar en speelden een voetbalwedstrijd.”

De acteurs die in de huid van soldaten kropen bleven ook, net zoals in 1914, tijdens de nacht slapen in de loopgraven. Hoewel de volledige streek gebukt ging onder het vriesweer, kon dat de motivatie alvast niet drukken. “Geloof het of niet maar in de loopgraven is het iets warmer”, lachte een Engelse soldaat. “We zitten hier uit de wind waardoor het, dankzij onze vuurtjes, zo ongeveer doenbaar blijft.”