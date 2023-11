Koksijdse gezinnen planten boom in tweede geboortebos aan Golf Ter Hille

Voor de boomplantactie van het tweede deel van het geboortebos in Koksijde schreven 58 gezinnen zich in. Net zoals exact twee jaar geleden bij de plantactie van het eerste geboortebos werd deze boomplantdag een gezellig volksfeest waarbij het hele gezelschap in het kielzog van de Koksijdse reuzen, Mieke Garnaal en haar eredames, de Harmonie ‘Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke’ en volksdansgroep De Juttertjes in stoet vertrok van sportpark Hazebeek richting het nieuwe geboortebos bij Golf Ter Hille.

Charlotte Castelein, schepen van onder meer milieu en duurzame ontwikkeling blikte even terug naar het verleden: “Vroeger was het een traditie dat de mensen een put in de tuin maakten als er een kindje werd geboren, en daar plantten ze dan een boom in. Vandaag zien we deze boomplantactie als een volksfeest, met oog voor tradities en een blik op de toekomst.

Deze actie maakt deel uit van de acties die we hebben opgenomen in ons Klimaatactieplan en sluit aan bij ons klimaatbeleid. Bomen halen CO2 uit de lucht en via fotosynthese vormen ze die om tot zuurstof. Ze zuiveren de lucht en verbeteren de luchtkwaliteit en de bodem. Ze dragen ook bij aan de biodiversiteit.”

Kastanjeboom

Nadat de harmonie en volksdansgroep De Juttertjes met een muzikaal intermezzo voor wat opwarming hadden gezorgd op deze koude herfstdag met een gure noordwestenwind, verzamelde iedereen zich rond de plek waar de eerste kastanjeboom zou geplant worden.

Niet Koksijdse burgemeester Marc Vanden Bussche maar kersverse kinderburgemeester Jules Noterdaeme (11) hield zijn eerste officiële toespraak en onthulde het naambord met daarop de namen van alle kindjes die in Koksijde zijn geboren van 2019 tot vandaag. Daarna stak de kinderburgemeester mee de handen uit de mouwen om de eerste kastanjeboom te planten in het tweede geboortebos van Koksijde.

Natuurvoorlichting

De gezinnen die zich hadden ingeschreven om een boompje te planten konden ofwel een winter- of zomereik, een winterlinde of zwarte els planten. Daarbij kregen ze een woordje uitleg over deze boomsoorten en tips hoe ze te werk moesten gaan om hun boompje op een correcte manier te planten. Iedereen ging voorzichtig aan de slag: voor ze hun boompje op de juiste diepte in het plantgat staken, stopten ze de wortelkluit in een biologisch afbreekbare boomnet.

De kinderen hingen aan de lippen van Renata Bruggeman, vertelster, natuur- en bosgids uit Loker-Heuvelland. Zodra iedereen zijn/haar boompje had gepland, werden de verkleumde handen werden opgewarmd aan de dampende pompoensoep die gratis werd uitgedeeld. Deze actie werd gesteund door de Gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen. (MVQ)