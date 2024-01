Koksijde wil van Gert Verhulst ereburger maken: “Ze verwijzen regelmatig naar onze gemeente”

Moet televisiemaker en ondernemer Gert Verhulst, die een villa heeft in Oostduinkerke, verkozen worden tot ereburger van Koksijde? Op die vraag buigt de gemeenteraad zich komende maandag. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) verwacht geen tegenkanting. Hoopt hij zelf op een klein rolletje in ‘De Verhulstjes’?

Gert Verhulst startte zijn televisiecarrière eind de jaren tachtig als omroeper bij de vroegere BRT. Zijn succes schoot de lucht in met de lancering van Samson. In 1996 richtte hij met Danny Verbiest en Hans Bourlon Studio 100 op. Een paar jaar later kwam ook Meli-park in de portefeuille dat omgedoopt werd tot Plopsaland De Panne. Verhulst presenteert en heeft ook een eigen realityreeks ‘De Verhulstjes’. Daarin komen Oostduinkerke en Koksijde dikwijls aan bod. Een mooie reclame voor de kustgemeente die hem daarvoor wil bedanken door Verhulst tot ereburger te bombarderen. Eind vorig jaar gaf het bestuur van Cultuurforum daarover al positief advies. Maandag stemt de gemeenteraad erover.

Trots

Burgemeester Vanden Bussche verwacht unanimiteit. “Wie kan daar nu iets op tegen hebben”, vraagt hij zich af. “We zijn trots dat iemand zoals Gert Verhulst onze gemeente als woonplaats heeft gekozen. Hij is hier goed ingeburgerd en komt graag over de vloer bij onze plaatselijke middenstand. Gert is een inspiratiebron voor veel mensen met ambitie. Het is uit eerbied en respect dat we hem graag de titel van ereburger willen geven. Zijn realisaties zijn iets waarop we met de hele gemeente trots zijn. Een pretpark zoals Plopsaland in buurgemeente De Panne bijvoorbeeld verschaft ook werk voor mensen uit Koksijde.”

Toerisme

Wanneer Verhulst zijn titel zal krijgen, moet nog bepaald worden. Hoopt de burgemeester stiekem dat de cameraploeg van ‘De Verhulstjes’ meekomt naar dat heuglijke moment zodat hij mooi in beeld komt in dit verkiezingsjaar? “Helemaal niet”, lacht hij. “Dit heeft niets met verkiezingen te maken, maar alles met respect en fierheid. In hun realityreeks komt onze gemeente dikwijls in beeld. Ongetwijfeld trekt dat extra toeristen aan, maar we spelen onze bekende inwoners niet uit als attracties. We respecteren hun privacy en dat is de reden waarom ze zo graag naar hier komen. In Koksijde vinden ze de rust en kunnen ze genieten. We schakelen hen niet in voor van alles en nog wat, behalve dan voor een titel zoals die van ereburger, want dat verdient Verhulst.”

Momenteel telt Koksijde 28 ereburgers. Dat gaat van paardenvissers tot sportfiguren en andere verdienstelijke personen. Daarnaast heeft de gemeente ook culinaire ambassadeurs, culturele ambassadeurs, erfgoedambassadeurs en sportief ambassadeurs. (GUS)