Koksijde wil 10 kilometer lange fietsstraat uitbouwen

Met het fietsbeleidsplan wil Koksijde haar imago van fietsvriendelijke gemeente verder kracht bijzetten, zowel voor de functionele als de recreatieve fietser. Parallel met de kust zal er een route van 9,8 kilometer worden uitgebouwd, van Nieuwpoort tot De Panne, langs autoluwe straten, met heel wat fietsstraten.

Schepen Guido Decorte licht toe: “We investeren verder in een structurele opwaarderen van fietsenstallingen, met onder andere onthaalvoorzieningen in de nabijheid van de zeedijk en de handelsstraten. We plannen heel wat acties om de fietscultuur te stimuleren. Daarvoor zullen we samenwerken met de scholen en we streven permanent naar meer kwaliteit voor de fietser. Koksijde blijft ook graag gastgemeente voor grote nationale of internationale fietsevenementen.”

Omwegen beperken

En dan is er het ambitieuze project om voor de fietser een hoofdas doorheen de gemeente uit te bouwen van Nieuwpoort tot De Panne. “Met deze route willen we een aantrekkelijk alternatief bieden voor zowel recreatieve als functionele fietsers, los van de assen van het autoverkeer (de kustbaan N34 en de N369 via de dorpen, red.), in een veilige en aangename omgeving”, zegt de schepen. “Om ook de doelgroep van de functionele fietsers aan te spreken, worden de omwegen beperkt gehouden. Om deze route zo fietsvriendelijk mogelijk te maken, voeren we waar mogelijk fietsstraten in. De as Pylyserlaan – Abdijstraat – Van Maldeghemstraat blijft behouden en wordt uitgebreid met de Piet Verhaertstraat, Loze Vissertjespad, Parnassiusstraat, Tennislaan, P. P. Rubenslaan, Pannelaan, Noordzeedreef, Duinenkranslaan en Ranonkellaan. De fietsstraten worden zo uniform mogelijk aangeduid zodat mensen ze onmiddellijk herkennen. We zullen zeker rekening houden met het voorstel van Koksijde Vooruit om de rode stroken in fietsstraten te herhalen, die efficiënter werken dan de verkeersborden.”

Optimale ontsluiting

De herbestemming van de vliegbasis biedt nieuwe mogelijkheden, zoals voor een rechtstreekse fietssnelweg van Koksijde-Dorp naar Veurne.

“We zoeken ook naar een optimale fietsontsluiting van Ten Bogaerde”, vervolgt Guido Decorte. “We bekijken ook waar we fietsstallingen in winkelstraten kunnen integreren. Naast de verspreide stallingen is het wenselijk een aantal grotere stallingen uit te bouwen, als richtpunt voor wie met de fiets naar zee komt. Daar komen extra voorzieningen zoals oplaadmogelijkheden, fietspompen, herstelmogelijkheden,… We werken verder aan de verkeersveiligheid, met sensibiliseringsacties en verkeerslessen, politiecontroles, fietsgraveeracties en we maken een analyse van verkeersongevallen met fietsers.”