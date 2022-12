Koesterweek in Kortrijk: “Met onze hartjescampagne doorbreken we het taboe”

Het Koesterhuis in Kortrijk (een initiatief van vzw Berrefonds) in de Lange-Brugstraat 1 bestaat in december twee jaar. Lenny Naert opende samen met zijn vrouw Elke Viaene en Annelien Viaene het tweede Koesterhuis in Vlaanderen. Het is een ontmoetingsplek van troost na het verlies van een kind. Je kan er elke zaterdag tussen 14 en 18 uur terecht om je verhaal te delen en herinneringen te koesteren onder lotgenoten.

Lenny en Elke verloren zelf hun dochtertje Ellie-May tijdens de zwangerschap. “We kregen op dat moment de koesterkoffer van het Berrefonds. In de koffer vind je van alles om herinneringen te creëren aan je kindje. Dat heeft ons toen enorm geholpen. Intussen verdelen we 1.500 koffers per jaar over de ziekenhuizen in heel Vlaanderen”, vertelt Lenny.

Elke derde zaterdag van de maand organiseren ze een workshop waarvoor je je kan inschrijven via de Facebookpagina. Vooraan in het Koesterhuis is een winkeltje waar je spullen kan kopen om vzw Berrefonds te steunen. “Je vindt de producten ook op de webshop, maar we wilden een fysieke winkel creëren. Zo kunnen mensen laagdrempelig in contact komen met het thema. Want we kennen allemaal wel iemand die een kind verloor.”

Taboe droorbreken

Tijdens de Koesterweek – van 11 tot 17 december – willen ze het taboe rond dit verdriet doorbreken en hiervoor ruimte maken. “Dat doen we door onze hartjescampagne. We willen zoveel mogelijk hartjes laten verschijnen in het straatbeeld. Op vlaggen, affiches aan ramen, pins op kledij, in de media en op sociale media. Al die hartjes samen tonen dat wij als maatschappij aandacht hebben voor het verdriet van duizenden gezinnen. Zeker tijdens de eindejaarsperiode is het gemis enorm aanwezig. Met onze Koesterweek willen we ouders een stem geven en de maatschappij inspireren om samen met ons herinneringen te koesteren aan al die kindjes in ons hart.”

Op vrijdag 9 december hijst Koesterhuis Kortrijk samen met Stad Kortrijk de vlag met hartlogo aan het stadhuis. Dat doen ze samen met een 200-tal gemeentes. De Koesterweek start officieel zondag 11 december, op Wereldlichtjesdag. “We vragen aan alle inwoners een kaarslicht aan het raam of de deur te plaatsen om 19 uur om de Koesterweek in te zetten.”