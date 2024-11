Koestervlag wappert op de Grote Markt voor gezinnen die een kind moeten missen

Samen met 250 ander Vlaamse gemeenten organiseert Stad Roeselare tijdens de Koesterweek een hele reeks activiteiten waarmee de stad haar hart toont voor gezinnen die een kind moeten missen.

De werkgroep hees maandagavond ter hoogte van het beeld van Peegie de Koestervlag om zo de start van de Koesterweek 2024, die loopt van 6 tot 13 december, aan te kondigen. Hoogtepunt wordt Wereldlichtjesdag waarbij over de hele wereld op hetzelfde moment een kaars wordt aangestoken om een overleden kindje te herdenken. In Roeselare gebeurt dat op zondag 8 december op de stedelijke begraafplaats met een ingetogen moment van troost en verbondenheid voor gezinnen, familie en vrienden van overleden kinderen. Dit jaar wordt speciale aandacht gegeven aan de broers en zussen van die overleden kinderen. Er wordt gestart om 18.30 uur en achteraf is er tijd om bij te praten bij een drankje.

Naast Wereldlichtjesdag zijn er nog een reeks andere initiatieven. Zo zijn er sinds enkele jaren de koesterplekken bij de kinderbegraafplaatsen in Roeselare. Ouders die een akte laten opstellen voor een levenloos geboren kindje krijgen een bon voor de aankoop van een troostboom zodat ze thuis een plekje kunnen inrichten ter herinnering.

Sterrenregister

Heel belangrijk voor getroffen gezinnen is het sterrenregister. De stad biedt de ouders de kans om hun stilgeboren kindje op te nemen in een register. Ook ouders die al langer een kind missen kunnen alsnog aangifte doen.

De namen van de sterrenkinderen worden voortaan ook bijgeschreven op het bord bij het geboortebos en de ouders kunnen er een boom planten.

Op initiatief van RAKastan sloegen tientallen Roeselaarse verenigingen en inwoners aan het haken en breien. Dit resulteerde in zeshonderd theelichthouders. Ze zijn verkrijgbaar in alle openbare gebouwen van de stad. Het is de bedoeling om ze op Wereldlichtjesdag aan het raam te plaatsen.

Op donderdag 23 januari is er om 20 uur een lezing in RSL Op Post over hoe het verdriet bij het overlijden van een kind leren vasthouden en hoe de omgeving ouders van sterrenkinderen kan ondersteunen, een initiatief van Huis van het Kind en vzw Boven De Wolken. (Bart Crabbe)