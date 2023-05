Koers trekt met beelden van het Arsenaal naar woonzorgcentra: “Herinneringen doen opborrelen”

Koers viert dit jaar zowel zijn 25ste verjaardag als de 120ste van het Arsenaal, de voormalige brandweerkazerne waarin het Museum van de Wielersport al sinds de oprichting huist. De medewerkers van het museum gaan nu actief op zoek naar verhalen, getuigenissen en foto’s over die rijke geschiedenis en starten hun speurtocht bij de Roeselaarse woonzorgcentra.

Al sinds de oprichting in 1998 vind het museum Koers zijn onderdak in het zogenaamde Arsenaal. Het gebouw heeft een rijke geschiedenis. In 1903 nam de Roeselaarse brandweer er zijn intrek. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het Arsenaal achtereenvolgens een inzamelpunt van het Rode Kruis, een opvangplaats voor vluchtelingen en een Duitse kazerne. Het gebouw werd in de nacht van 21 op 22 juli 1917 gebombardeerd. Na de heropbouw vond niet alleen de brandweer, maar ook een stadsschool in de jaren’ 20 onderdak in het Arsenaal. Later werd de locatie zelf gebruikt voor volleybalwedstrijden en feesten. Onder andere de gekende zanger Arno trad er nog op.

Nieuwe expositie

“Aan het Arsenaal kleven heel wat bekende, minder bekende en nog niet bekende verhalen. Koers wil deze nu verzamelen en start zijn zoektocht in de Roeselaarse woonzorgcentra waar we vorig jaar ook al langsgingen met de kermisKoersbus”, aldus schepen van sport José Debels (CD&V). Het museum brengt een foto-expo rond 120 jaar Arsenaal naar die woonzorgcentra. “We hopen natuurlijk dat er zo herinneringen bij de bewoners opborrelen. Die worden opgetekend door de KOERS-medewerkers. De gesprokkelde anekdotes zullen resulteren in een expo die op 10 september, Open Monumentendag, voorgesteld wordt.”