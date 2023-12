Koen, Nicky, Maya en Peter winnen Hooiquiz

Koen Porreye, Nicky Rabaey, Maya Herman en Peter Tyberghein wonnen de Hooiquiz in restaurant De Hooipiete in Pollinkhove. Het viertal was daarmee niet aan zijn proefstuk toe, want ook vorig jaar was het al de primus. Els Ballieu, Matthias Decroos, Bart Matthys en Emmely Derycke strandden op de tweede plaats. Het brons was voor het team van Mieke Vanlerberghe, Bo Hemeryck, Korneel Vanhee en Maxime Soen. De winnende ploeg kreeg als beloning een boottocht cadeau. De andere teams wonnen een waardebon. Aan de quiz namen zeven teams deel. (KVCL/gf)