Koen Naert en zus Evelien organiseerden benefietactie: “Leuke springkastelenrun”

Ruim een week voordat marathonloper Koen Naert zijn Europese titel verdedigt in het Duitse Berlijn organiseerde hij zaterdag met zijn zus Evelien een benefietevenement. Op de terreinen van voetbalclub Ledegem waagden zowel jeugd- als volwassenenploegen zich aan een uitdagende springkastelenrun.

Messcherp en met een mondmasker op om zeker niet ziek te worden, keek Koen Naert zaterdag toe hoe zijn zus Evelien het benefietevenement op de terreinen van Olympic Ledegem in goede banen leidde. “Bij het begin van mijn carrière organiseerde mijn zus verschillende evenementen om wat geld in het laatje te brengen, zodat ik mijn sportdromen kon waarmaken”, aldus Koen. Inmiddels wist hij al verschillende knappe resultaten bijeen te lopen. Zo werd hij in 2018 Europees kampioen op de marathon. Een prestatie die hij op maandag 15 augustus wil overdoen in het Duitse München. “Ik heb alvast heel erg goed getraind, maar natuurlijk zijn er nog mensen die maar al te graag willen meedingen naar die titel.”

Vzw Pinocchio

Om de deelname van Koen in München nog wat extra in de kijker te zetten, organiseerde zijn zus Evelien zaterdag opnieuw een evenement. Op het voetbalplein van Olympic Ledegem konden ploegen zich wagen aan een uitdagende springkastelenrace. Wie liever wilde genieten van de zon, kon dat met een hapje en een drankje. “De opbrengst gaat deze keer niet naar mijn loopcarrière, maar naar het goede doel.” Koen werkte vroeger in het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. Via het brandwondencentrum leerde hij vzw Pinocchio kennen. De vzw behartigt de belangen en het welzijn van kinderen en jongeren met brandwonden. “Doordat we hier op de terreinen van Olympic iets mochten organiseren, kozen we G-oalympics, het g-voetbalinitiatief verbonden aan Olympic, als tweede goede doel.”