Koen Crucke zoekt nieuwe eigenaars van zijn knalgele Fiat: “Na negen jaar is dat een beetje je kind hé”

Zanger en acteur Koen Crucke is op zoek naar de mensen die onlangs zijn knalgele Fiat hebben gekocht in de Fiatgarage in Brugge. Die verkocht hij vier maanden geleden aan de garage, negen jaar nadat hij de auto cadeau kreeg van zijn man Jan. “Ik ben benieuwd hoe het met mijn kindje gaat”, zegt de zanger.

Negen jaar geleden kreeg Koen Crucke een leuk geschenk van zijn Jan: een kleine knalgele Fiat. “Ik woon al jaren in De haan en dat was eerder om in de buurt wat rond te rijden”, vertelt Koen. “Iedereen kende die auto; Als men de auto zag rijden, wist men: het is Koen Crucke. (lacht) Nooit heb ik er een ongeluk mee gehad. Dat autootje bracht mij altijd veilig thuis.”

Alleen is Koen Crucke niet veel meer thuis tegenwoordig. Het ene optreden na het andere rijden Jan en Koen tegenwoordig naartoe. “Ik dacht: moeten we dat nu nog houden als er toch nog amper mee gereden wordt? We pakken meestal de Mercedes tegenwoordig als we ergens heen moeten. En daarom heb ik het uiteindelijk toch verkocht aan de garage in Brugge. Met pijn in het hart moet ik wel zeggen. Die auto was dan wel negen jaar oud, maar hij had amper vijftigduizend kilometer. Dat is niets he”, aldus de zanger.

Oproep via Instagram

Initieel was Viktor Verhulst zelfs geïnteresseerd om het wagentje aan te schaffen. “Maar in amper een uur was het weg”, weet Koen Crucke. “Hij heeft dus de kans niet gehad. Maar ergens denk je daar veel aan. Is de auto goed terechtgekomen? Wie rijdt daar nu mee rond? Stellen die mensen het er goed mee? Als je daar negen jaar mee hebt gereden, dan is dat een beetje je kind hé. Ik ging op zoek naar de nieuwe eigenaars via de garage, maar die mogen dat eigenlijk niet zeggen.”

En dus lanceerde Koen Crucke een oproep via zijn Instagramverhaal. “Ik ben vooral benieuwd en hoop dat die mensen mij contacteren. Als mensen zich herkennen in de kopers van mijn oude Fiat, dan mogen ze mij contacteren via mijn Instagrampagina. Ik wil ze graag ontmoeten”, aldus de Vlaamse zanger.