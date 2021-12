Koeienweide van boer Jos wordt hondenweide

De koeien op de weide van boer Jos staan op stal staan, dus is er plaats om andere dieren te verwelkomen. Vzw De Weij kwam tot een akkoord om de weide tot eind dit jaar om te dopen tot hondenweide.

“Het idee kwam er nadat iemand uit de buurt het idee opperde om de weide tot hondenweide om te dopen en we vonden het wel eens leuk om dit uit te proberen”, zegt Marjolein Six, voorzitter van vzw de Weij. De vzw heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia. Zo probeert de vzw momenteel om de eeuwenoude weide van boer Jos, midden in het dorp te redden van de bebouwing.

Enthousiaste reacties

“De weide is groot genoeg dus de honden en hun baasjes hebben plaats genoeg om hier rond te lopen en zich uit te leven. De bedoeling is wel dat iedereen het proper houdt, vooral omdat hondenstront niet goed is voor de koeien. We waren alvast onder de indruk van alle positieve reacties van hondenbaasjes en buren. Ook mensen die niet in Reningelst wonen, blijken heel enthousiast te zijn. Langs de Disbos in Reningelst kan iedereen gemakkelijk de weide binnen. Het is een echte weide dus bij nat weer trek je best je laarzen aan.”

Meer informatie via de Facebookpagina ‘vzw De Weij’.