Knokke-Heist wil in 2025 starten met bouw ondergronds Casino

Tegelijk met het overhandigen van de award voor het beste Casino in ons land viel in het Grand Casino Knokke deze namiddag nog groot nieuws te rapen. “ 2028 wil het gemeentebestuur een ondergronds casino bouwen”, aldus burgemeester Piet De Groote.

“Als burgemeester ben ik ontzettend fier dat het Casino van Knokke-Heist nu ook officieel uitgeroepen is tot de meest kwalitatieve goktempel van het land! Napoleon Sports & Casino heeft de speelzalen duidelijk nieuw leven ingeblazen maar daar mag het uiteraard niet bij blijven. Als gemeentebestuur willen we ook op cultureel vlak dit gebouw opnieuw de grandeur geven die het verdient.

Het milieu-effecten rapport als onderdeel van de geïntegreerde RUP-procedure voor het nieuwe Casino, is ondertussen afgerond en wordt deze maand voorgelegd aan de cel MER. In tussentijd kunnen we aanvatten met de opmaak van het voorontwerp RUP om eind 2022 te landen met een goedgekeurd en uitvoerbaar ruimtelijk uitvoeringsplan. Nauw aansluitend aan deze RUP-procedure zal de gemeente een internationale architectuurwedstrijd organiseren waarbij kandidaten uit binnen- en buitenland de kans krijgen het kursaal van Leon Stynen nieuw leven in te blazen. Ik hoop dat we tegen 2025 effectief kunnen starten met de werken. In 2030 kan de 100ste verjaardag van het Casino dan met de nodig glamour & glitter gevierd worden in een gloednieuwe infrastructuur met een state of the art accommodatie. In afwachting van de eigenlijke bouwwerkzaamheden, zullen we het gebouw alvast een flinke opknapbeurt geven.

Het Grand Casino Knokke, wellicht de belangrijkste indoor-attractie in Knokke-Heist, staat dus in de eerstkomende jaren voor grote uitdagingen en zal perfect gelegen op de culturele as met hotel La Reserve en het Cultuurcentrum Scharpoord duidelijk nog meer aan belang winnen in het kader van de verdere toeristische ontwikkeling van onze badplaats. Dit jaar sleepten we de award van Beste Belgische Casino in de wacht. Onze volgende ambitie is de numero uno worden van het hele Europese continent”, aldus Piet De Groote.