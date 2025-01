Knokke-Heist stelt indrukwekkend nieuw Casino van 110 miljoen euro voor aan inwoners

Zeven jaar zullen de werken duren. En het prijskaartje? 110 miljoen euro. Om maar te zeggen: het nieuwe Casino van Knokke-Heist wordt een prestigeproject. “We vinden het belangrijk om de inwoners en buurt goed te informeren”, zegt burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht). Dus krijgt iedereen de kans om de plannen in detail te bekijken. Wij gingen kijken en zagen dat er héél veel op de planning staat.

Vier dagen lang kunnen inwoners en tweedeverblijvers van Knokke-Heist in detail kennismaken met de plannen van het nieuwe Casino. Die hebben een totaal prijskaartje van zo’n 110 miljoen euro. De omgevingsvergunning is ondertussen ingediend en vanaf volgende week start het openbaar onderzoek. En dus vindt het gemeentebestuur het belangrijk de bevolking te betrekken bij het dossier. Vandaar de vierdaagse infomarkt die heel wat volk op de been bracht.

Ondergronds casino

Logisch, want al meer dan vijftien jaar zijn er in Knokke-Heist plannen met het oude Casino uit 1929. Knokke-Heist is zelf eigenaar van het kursaal naar het ontwerp van architect Léon Stynen. Het gebouw wordt dankzij de wereldberoemde fresco’s van René Magritte beschouwd als een echte cultuurtempel, maar is hopeloos verouderd. Daar komt binnenkort verandering in. Want eindelijk zijn de plannen voor een totaalrenovatie compleet. En die plannen kan je gerust groots noemen. Zo komt er een restauratie van het historische gebouw. Het oorspronkelijke modernistische ontwerp van Léon Stynen wordt gerespecteerd en de verbinding met de zee wordt hersteld. Verder is er een ondergrondse uitbreiding. Een nieuwe vleugel onder het Canadasquare zal onder meer het casino – jawel, er zal ondergronds gespeeld worden in Knokke-Heist – en restaurant herbergen alsook een publieke promenade met royale patio’s voor voldoende daglicht. Er wordt ook een ondergrondse parking voorzien voor een 400-tal wagens.

Nachtclub

Het vernieuwde kursaal zal blijven functioneren als eventlocatie bij uitstek, maar huisvest ook een kunsthal. Bijkomend wordt een nieuwe nachtclub geïntegreerd. In kader van bepaalde evenementen en recepties zal ook het nieuw dakterras met zicht op zee kunnen ingezet worden. De omgeving rond het casino en de Canadasquare wordt volledig herdacht als een autoluwe en kwaliteitsvolle verblijfsruimte met zeer veel aandacht voor integratie van beplanting.

Nieuwsgierigheid

Het project heeft een geraamde kostprijs van 110 miljoen euro. Wanneer we de infomarkt op vrijdagavond bezoeken, horen we veelal positieve geluiden. Ook het behoud van de Magrittezaal is volgens velen een meerwaarde, net zoals de ondergrondse parking die wordt voorzien. “De vraag is of ik de oplevering nog zal meemaken”, zegt Herman De Coster (82). “Op mijn leeftijd is dat moeilijk te zeggen. Maar ik wou toch absoluut een kijkje moeten nemen en ik moet zeggen: de plannen zien er veelbelovend uit. Of het écht nodig was dat ze zo grondig vernieuwen is iets wat ik me afvraag, maar ze zullen er wel een goede reden voor hebben”, glimlacht de man. “Weet je, ik vind vooral goed dat het geen project in de hoogte wordt, zoals er in het verleden plannen op tafel lagen.”

En dat laatste horen we bij verschillende aanwezigen. “Het is prachtig, andere woorden heb ik er niet voor”, zegt een ouder koppel. “Je voelt dat het in orde zal komen. En laat ons eerlijk zijn: het is nodig dat er vernieuwing komt.”

“Daar sluit ik me volledig bij aan”, zegt Luc Maertens (83) terwijl hij van dichtbij één van de panelen in de zaal bekijkt. “Het is een stijlvol ontwerp. De stijl is knap en ik ben vooral opgelucht dat er is gekozen voor laagbouw.”

Op het eindresultaat is het evenwel nog even wachten. De werken starten – als alles vlot verloopt met de vergunningsaanvraag – in 2026 en zullen gefaseerd worden opgeleverd eind 2028 en 2032. (MM)