Knokke-Heist krijgt binnenkort een nieuwe, moderne brandweerkazerne die zich zal ontpoppen tot een baken in het nieuwe parklandschap van ’t Walletje pal naast het opleidingscenter van Club Brugge. Met een opvallende gevel in rode steen en een dynamische dakvorm, zal het gebouw zowel overdag als ‘s nachts in het oog springen.

De ontwikkeling is in handen van AGSO Knokke-Heist, dat de opdracht heeft toevertrouwd aan team Spuytgast. Dit team, geleid door projectontwikkelaar Volus (onderdeel van VT-invest), werkt samen met Piet Bailyu Project Architects, ORG Urbanism & Architecture, VK Engineering (Sweco), BuroGroen en de aannemers A.O. Van Tornhaut en Van de Walle Industrial Building Contractor.

Veiligheid

“Dit belangrijke bouwproject in Knokke-Heist belichaamt waar we als gemeenschap voor staan. Het is een investering in de veiligheid van onze inwoners, de versterking van onze brandweer en de verbetering van de leefbaarheid. Het onderstreept onze ambitie om vooruit te denken, te innoveren en ons klaar te maken voor de uitdagingen van morgen.” aldus burgemeester Cathy Coudyser.

Als postverantwoordelijke in Knokke-Heist is Maj. ing. Michael Gonzales opgetogen met de bouw van de nieuwe kazerne: “De huidige kazerne, gebouwd in de jaren 60, voldoet niet langer aan de hedendaagse energie-eisen. Daarnaast belemmert de indeling van het gebouw de invoering van moderne technologieën en het naleven van nieuwe regelgeving.”

“De realisatie van een nieuwe kazerne vormt een significante vooruitgang voor Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen en draagt bij aan de optimale werking van de brandweer in Knokke-Heist. Het ontwerp is modern, energiezuinig, duurzaam, efficiënt en toekomstbestendig. We zijn het bestuur van Knokke-Heist bijzonder dankbaar voor hun voortdurende inzet en investeringen in brandveiligheid, ten gunste van zowel de inwoners van Knokke-Heist als die van de omliggende gemeenten.”

Uniek ontwerp

De nieuwe kazerne combineert een uitnodigende uitstraling met een functionele indeling die gericht is op de behoeften van de brandweer. De architecten, een samenwerking tussen Piet Bailyu Project Architects en ORG Urbanism & Architecture, realiseerden een ontwerp dat de huiselijke sfeer voor de medewerkers behoudt.

“Het gebouw biedt ruime verblijfsruimtes met zicht op het park en een groot inpandig terras,” aldus architect Luk Peeters. “Daarnaast garandeert het ontwerp korte interventietijden en beschikt de kazerne over een oefenkoer en looppiste, zodat de interventieteams altijd paraat zijn.”

Naast de praktische indeling van de stelplaatsen, biedt de kazerne een aparte ruimte voor ambulances. Dit maakt de ambulancedienst onafhankelijk, een grote troef in geval van pandemieën.

Samenwerking

Lorenzo Van Tornhaut van Volus kijkt met vertrouwen uit naar de uitvoering van dit project: “We zijn verheugd om samen met AGSO, de aannemers en de architecten dit innovatieve en toekomstgerichte gebouw te realiseren. De samenwerking tussen de betrokken partijen vormt de basis voor een succesvolle oplevering.”

Alain De Groeve, die de aannemer vertegenwoordigt, benadrukt de vlotte samenwerking en het doordachte ontwerp: “We zijn trots om deel uit te maken van een project waar efficiëntie en duurzaamheid centraal staan. Het compacte volume en de goed geïsoleerde buitenschil maken dit gebouw klaar voor de toekomst. Door duurzame technieken zoals geothermie (verwarmingstechniek waarbij warmte aan de ondergrond wordt onttrokken), warmteterugwinning en zonnepanelen wordt de energievraag tot een minimum beperkt.”

Duurzaamheid en innovatie

De nieuwe brandweerkazerne is ontworpen als een duurzaam en toekomstgericht gebouw. Dit komt onder andere tot uiting in de toepassing van CO2-negatieve gevelstenen, die bijdragen aan een lagere ecologische voetafdruk. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het hergebruik van water en de inzet van hernieuwbare energiebronnen. Zo is er geïnvesteerd in een geothermische warmtepomp, die zorgt voor een efficiënte verwarming en koeling van het gebouw.

De architecten benadrukken het belang van deze duurzame keuzes: “De nieuwe kazerne moet niet alleen functioneel zijn voor de brandweer, maar ook een voorbeeld stellen op het gebied van duurzaam bouwen,” aldus Luk Peeters. “Met dit project tonen we hoe ecologisch verantwoorde materialen en technieken kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving, zonder in te boeten op esthetiek of comfort.”

“Met dit innovatieve ontwerp versterkt Knokke-Heist niet alleen de veiligheid van haar inwoners, maar onderstreept het ook haar ambitie op het gebied van duurzaamheid en innovatie”, besluit Cathy Coudyser. (PDV/SVK)