‘Knapzakdames’ lanceren eerste Stadense pop-up in Statiestraat

De eerste Stadense pop-upzaak is een feit. De vier jonge lokale onderneemsters die dit jaar ter gelegenheid van moederdag een ‘Knapzakbox’ met zelfgemaakte producten aanboden, openden in de Statiestraat een pop-up die nog tot kerstavond openblijft.

Het ‘knapzakproject’ is een samenwerking tussen vier jonge onderneemsters die in bijberoep werken. Elise Cornelissens (31) vervaardigt met EC Pottery functionele keramiek, Tine Platteeuw (39) staat met Atelier Pruts voor doopsuiker en originele bedankjes, Tessa Baert (29) ontwerpt met Buro Allure postkaarten en verzorgt ook grafisch ontwerp, terwijl Sarah Deroo (30) van Deroos Bloemmagie maandelijks boeketten aan huis levert en voor aangepaste bloemen zorgt bij feestjes. Je kan bij Sarah ook voor droogbloemen terecht.

Sarah is meteen ook de spilfiguur die de vier onderneemsters samenbracht. “Elise en ik kenden elkaar nog van school”, legt Sarah uit. “We bestelden al eens zaken bij elkaar. Tine kende ik dan weer via Instagram. Tessa leerde ik kennen doordat ze bij mij droogbloemen bestelde.”

Knappe lokale producten van ons vier

“We voelden elkaar meteen aan”, gaat Tine Platteeuw verder. “Het klikte echt tussen ons. We vonden dat we daar iets mee moesten doen.” Dat resulteerde uiteindelijk in ‘De Knapzak’, een box die ter gelegenheid van moederdag op de markt gebracht werd. Elke ‘Knapzakdame’ leverde één product voor de box aan.

Een stap verder gaan

“Na die eerste succesvolle samenwerking wilden we nog een stap verder gaan”, weet Tine Platteeuw. “We kozen voor een pop-up zaak. Elise had daar immers al wat ervaring mee.”

“Mijn keramiek werd eerder te koop aangeboden in een pop-up in Brugge”, legt Elise uit. “Ik diende eigenlijk alleen maar keramiek te leveren. De dame die de pop-up runde, stond in voor de verkoop en administratie. Een eigen pop-up is nog helemaal anders.”

“Bij een pop-up komt heel wat administratie kijken”, weet Tine. “We zijn allemaal creatief bezig, maar met paperassen zijn we dan weer niet zo goed. In mei trokken we naar de gemeente om te peilen naar hun pop-up beleid, maar dat bleek er nog niet te zijn. De gemeente heeft ons wel heel goed geholpen en heeft ondertussen ook een subsidiereglement klaar om pop-ups te steunen. Al naar gelang de locatie van de pop-up kan wie een pop-up opent rekenen op een subsidie van 500 tot 2.000 euro.”

De ‘Knapzak’ pop-up vond een onderkomen in een voormalig immokantoor in de Statiestraat. “We kozen ervoor om onze winkel ook de naam De Knapzak te geven”, vertelt Elise. “Net als bij het project rond moederdag worden hier immers knappe lokale producten van ons vier aangeboden.”

Alle producten door elkaar

“De producten staan ook allemaal door elkaar. Er is geen hoekje met producten van Tessa, van Tine, van Sarah of van mezelf. Onze producten matchen immers heel goed met elkaar. Ook de klik tussen ons vier is er.”

“Het is bij momenten echt beangstigend hoe goed onze producten en wijzelf met mekaar matchen. Zo was er de week voor de opening nogal wat stress om alles klaar te hebben. Op dergelijke momenten komen de frustraties vaak bovendrijven, maar bij ons was dat niet het geval. Er is geen verkeerd woord gevallen.”

De pop-up bleek bij de opening vorige vrijdag alvast een succes. Ook zaterdag was er heel wat belangstelling. “We weten wel nog niet of er later een vervolg komt op de pop-up”, stelt Tine, “Na de openingsdag hebben we bij een goed glas samengezeten en zijn er een aantal toekomstplannen ter sprake gekomen, maar daar is nog niets concreets uitgekomen.”

De Knapzak bevindt zich in de Statiestraat 15. De winkel is nog tot en met 24 december op donderdag open van 9.30 tot 12.30 uur, op vrijdag van 14 tot 18 uur, op zaterdag van 9.30 tot 18 uur en op zondag van 9.30 tot 16 uur.