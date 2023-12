KM Hoger Op viert Sint-Ceciliafeest in oc Walnes

Koninklijke muziekmaatschappij Hoger Op beleefde een feestelijke dag naar aanleiding van het naamfeest van Sint-Cecilia, patroonheilige van alle muzikanten die op 22 november in de bloemetjes wordt gezet.

De dag startte met het opluisteren van de eucharistieviering in de Sint-Andreaskerk waarbij de aanwezigen mochten genieten van heerlijke klanken. Achteraf trok het gezelschap naar kasteel De Blankaart om er een nieuwe groepsfoto van de muziekmaatschappij te maken en dit naar aanleiding van het 65-jarig bestaan van Hoger Op. In herberg De Speelman werden de tooghangers vergast op enkele mooie melodieën waarna de groep zich begaf naar oc Walnes voor het feestmaal.

Op het einde van de receptie werden meerdere majorettes, muzikanten en bestuursleden gevierd omwille van hun vele jaren inzet voor de koninklijke muziekmaatschappij. De zusjes Fran en Lobke Herrewyn ontvingen een pin voor 5 jaar lidmaatschap als majorette. Voor Ruben Heindryckx, Jade Smith en Jasper Van Acker was er een pin voor 10 jaar muzikant weggelegd. Ringo Neyrink vervolgde de rij als 20-jarig lid en ontving een porseleinen ereteken, medaille met vork.

Zilver was er voor Joachim De Cuyper, Angela Dehoucke en Heidi Demolder als dank voor het 25 jaar musiceren. Kristof Samyn ontving een parel ereteken uit erkentelijkheid voor 35 jaar lidmaatschap. Stefaan Debruyne en Dirk Van Nieuwenhoven mochten aanschuiven voor een smaragd ereteken daar ze al 55 jaar trouw zijn aan Hoger Op. Tenslotte waren er ook nog provinciale onderscheiding voor twee bestuursleden: Bart Lampaert, 35 jaar bestuurslid, en Rudi Jaecques, 35 jaar bestuurslid, en tevens 25 jaar voorzitter. Zij ontvingen hun onderscheiding uit handen van burgemeester Lies Laridon, net terug van een afspraak in de Zevende Dag.

Voorbereiden

Na de viering van de muzikanten was het dan hoog tijd om de smaakpapillen te laten genieten van al het heerlijks. De KM Hoger Op is zich ook al druk aan het voorbereiden op het concert dat doorgaat op 3 februari 2024 in cc Kruispunt. Noteer de datum nu al in de agenda. De dirigent, Stephen Biebuyck, beloofde dat het een verrassend en vernieuwend concert zal worden. (SD)