Kloenstappers wandelen van AZ Delta naar AZ Sint-Lucas

Tien leden van wandelclub De Kloenstappers gaan op 13 april de uitdaging aan om van AZ Delta in Rumbeke naar AZ Sint-Lucas in Brugge te wandelen. Doel is geld inzamelen voor het Clownshuis, een door Kloen ondersteund project, dat een lach ontfutselt bij langdurig zieke kinderen.

De Kloenstappers is niet zomaar de zoveelste wandelclub. “Naast een frisse neus halen, nieuwe plekken ontdekken of een praatje slaan met gelijkgezinden tijdens onze wandeltochten willen we toch elk jaar zoveel mogelijk centen verzamelen voor het goede doel en dat is uiteraard vzw Kloen”, vertelt voorzitter Hans Dewulf.

Mooie acties

“Onze club bestaat vijf jaar en telt 235 leden. In 2024 was dat goed voor 5.890 deelnemers aan een van onze wandeltochten. Ook in 2025 staan weer enkele mooie wandelingen op het programma. Op 30 maart is er Rondom Beythem Kerke en op 16 augustus de zomerwandeling op De Ruiter. In het najaar organiseren we dan op 12 oktober weer de succesvolle pompoentjestocht. Door deze acties konden we vorig jaar een cheque van 15.000 euro overhandigen aan vzw Kloen.”

“Daarnaast wandelden enkele leden van Roeselare naar het UZ in Gent om daar 2.240 euro te schenken aan Bubble ID, een organisatie van UZ Gent die, in samenwerking met Kloen, kinderen met een aangeboren immuniteitsziekte uit hun isolement haalt. Op 13 april willen we deze actie herhalen. Dan stappen tien leden van AZ Delta in Rumbeke naar het AZ Sint-Lucas in Brugge om daar een cheque te overhandigen aan dokter Knuffel van het Clownshuis.”

“Dokter Knuffel behandelt op een wat gekke manier de knuffeltjes van de kinderen op de afdeling pediatrie of bij de langdurige zieke kinderen thuis. Zo wordt hun aandacht wat afgeleid en worden ze rustig voorbereid op een behandeling”, aldus nog Hans Dewulf.

Lotuskoekjespakket

Wie deze actie wil steunen, kan een Lotuskoekjespakket aankopen ter waarde van tien euro of een gift doen. De pakketten kunnen aangeschaft worden bij Bouwstock Dewulf in de Mgr. Catrystraat 77 in Beitem of op een volgende wandeling van De Kloenstappers.

(BC)